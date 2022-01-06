«Чревато новой горячей точкой»: политологи — о событиях в Казахстане после взвинчивания цен на топливо

Да и Башкирия с Татарстаном всегда рассматривались ими как часть их мира.



4. Как следствие, угроза терроризма.



5. Рушится вся политическая архитектура постсоветской Средней Азии. Все эти клептократические режимы Таджикистана и прочих не способны противопоставить что-либо пропаганде фундаменталистов. Да и население их ненавидит по полной.



Дальше вплоть до полномасштабной цивилизационной войны Востока и Запада.



Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:



—Хочется напомнить, что в России тот самый газ, подорожание которого стало триггером протестов в Казахстане, с 1 января подорожает на 2,5 рубля за литр — это плюс 10–12 процентов. Причина — введение обратного акциза на СУГ (сжиженные углеводородные газы. — Прим. ред.) в размере 4,5 тысячи рублей за тонну. Механизм такой. Для ряда переработчиков эти 4,5 тысячи рублей за тонну из бюджета будут возвращать. Но не для всех. А собирать — со всех, в том числе и с бытовых потребителей. На использование СУГ в России переоборудовано точно больше двух миллионов автомобилей.



Кто и зачем переводил авто на пропан? Прежде всего небогатые люди. Те, кому ездить точно нужно, а бензин — уже дорого. В меньшей степени — таксисты, для них часто было сложно пройти процедуру регистрации переоборудования. Думаю, эти два миллиона человек вместе с членами их семей с большим интересом смотрят сейчас новости из Казахстана — и на ценники на пропан.



Мои наблюдения это вполне подтверждают. Ровно год назад я проехал полторы тысячи километров по южным регионам России на очень прожорливой машине. Это была большая обзорная экскурсия по заправкам. И на бензиновых заправках были единичные авто, а к пропановой колонке — неизменная очередь. Уже в Центральной России пропановых заправок становится всё меньше, спрос на бензин растет.



С 1 января цена за литр сжиженного газа в Казахстане возросла до 120 тенге (0,27 $). После этого люди вышли на митинги, переросшие в драки. Протестующие требуют снизить цену до 50–60 тенге (0,11–0,13 $).