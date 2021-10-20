20 октября среда
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 3/10
usd 70.97
eur 82.68
Тема дняПутин одобрил нерабочие дни. Подробности
Все новости
Все новости

Власти рассказали, сколько продолжатся нерабочие дни в Новосибирской области и будут ли их продлять

Владимир Путин разрешил губернаторам продлять нерабочие дни, если есть необходимость

9 178
72Обсудить

Поделиться

Сегодня Владимир Путин одобрил введение в субъектах РФ нерабочих дней

Сегодня Владимир Путин одобрил введение в субъектах РФ нерабочих дней

Поделиться

Правительство НСО прокомментировало решение Путина о нерабочих днях

Во время совещания с членами правительства президент России одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого, в регионах с самой тяжелой эпидобстановкой разрешается вводить нерабочие дни на две недели с 23 октября. Также Владимир Путин разрешил губернаторам продлять нерабочие дни в ноябре, если есть необходимость.

В правительстве Новосибирской области пояснили НГС, что пока решений о продлении периода нерабочих дней в регионе не принималось.

— Президент объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Мы получим указ, ознакомимся и будем его исполнять. Пока решений о продлении нерабочих дней правительством региона не принималось. Если это и будет, то в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, — рассказал НГС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Накануне мы опросили врачей и вирусологов. Они спрогнозировали, к чему приведет нерабочая неделя.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

COVID-19нерабочие дни
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...