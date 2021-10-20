Власти рассказали, сколько продолжатся нерабочие дни в Новосибирской области и будут ли их продлять

Правительство НСО прокомментировало решение Путина о нерабочих днях
Во время совещания с членами правительства президент России одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого, в регионах с самой тяжелой эпидобстановкой разрешается вводить нерабочие дни на две недели с 23 октября. Также Владимир Путин разрешил губернаторам продлять нерабочие дни в ноябре, если есть необходимость.
В правительстве Новосибирской области пояснили НГС, что пока решений о продлении периода нерабочих дней в регионе не принималось.
— Президент объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Мы получим указ, ознакомимся и будем его исполнять. Пока решений о продлении нерабочих дней правительством региона не принималось. Если это и будет, то в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, — рассказал НГС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.
Накануне мы опросили врачей и вирусологов. Они спрогнозировали, к чему приведет нерабочая неделя.