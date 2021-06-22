В немецком еженедельнике Die Zeit вышла статья Путина об отношениях Европы и России

В немецкой еженедельной газете Die Zeit и на официальном сайте Кремля вышла статья Владимира Путина, приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. Начал президент Российской Федерации с того, что ровно
Российский президент пишет, что наша страна стремилась развивать свои отношения с европейцами в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, многое было сделано для этого и со стороны Евросоюза.
— Но возобладал другой подход, — пишет Путин. — В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан. Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут», поспешили быстро забыть. А прецедент был создан.
Он говорит о других волнах расширения НАТО, которые в результате «похоронили надежды на континент без разделительных линий». И «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией».
— Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала, — пишет российский президент. — Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами — пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями.
Он пишет, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой, а для этого «нам всем надо признать эти ошибки и исправить их». Потому что есть общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом.