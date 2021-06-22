В немецком еженедельнике Die Zeit вышла статья Путина об отношениях Европы и России

Он пишет, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой, а для этого «нам всем надо признать эти ошибки и исправить их». Потому что есть общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом.

