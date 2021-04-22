Сибиряк зарегистрировался на сайте в поддержку Навального, и ему на работу пришло письмо с угрозой

Житель Новосибирска зарегистрировался на сайте в поддержку Алексея Навального free.navalny.com, а затем его личные данные утекли в Сеть. На общую почту автосалона, где он работает, пришло письмо с предупреждением — анонимы обвинили новосибирца в «поддержке экстремизма».



Письмо пришло на общую рабочую почту, которая указана на сайте компании:

— У нас есть общая почта организации. Просто заходишь на сайт автосалона и там попадаешь на эту почту. Но ситуация интересная: если писать с сайта, то в письме будет пометка, что оно отправлено с сайта, а тут письмо отправили с почты, которую на сайте не видно.