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Тема дняМитинг за Навального получился неожиданным (фото)

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Сибиряк зарегистрировался на сайте в поддержку Навального, и ему на работу пришло письмо с угрозой

Анонимы обвинили его в «поддержке экстремизма» и предупредили руководство компании о «репутационном ущербе»

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Об утечке данных&nbsp;сторонников Навального стало известно несколько дней назад. Но тогда речь шла только об электронных почтах

Об утечке данных сторонников Навального стало известно несколько дней назад. Но тогда речь шла только об электронных почтах

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В Сеть слили личные данные новосибирского сторонника Навального

Житель Новосибирска зарегистрировался на сайте в поддержку Алексея Навального free.navalny.com, а затем его личные данные утекли в Сеть. На общую почту автосалона, где он работает, пришло письмо с предупреждением — анонимы обвинили новосибирца в «поддержке экстремизма».

Письмо пришло на общую рабочую почту, которая указана на сайте компании:

— У нас есть общая почта организации. Просто заходишь на сайт автосалона и там попадаешь на эту почту. Но ситуация интересная: если писать с сайта, то в письме будет пометка, что оно отправлено с сайта, а тут письмо отправили с почты, которую на сайте не видно.

Первыми письмо получили сотрудники отдела продаж — именно они позвонили коллеге и предупредили его о странном сообщении.

Вот что было в тексте письма:

— Привет, это нужно прочесть! 16 апреля прокуратура города Москвы предложила признать ФБК (9 октября 2019 года Минюст России внес организацию в список иностранных агентов. — Прим. авт.) и штабы Навального экстремистскими организациями. Это значит, что за их поддержку можно будет сесть на срок от 3 до 10 лет. Из-за разгильдяйства соратников Навального недавно в Сеть утекла база людей, которые поддерживают экстремистов и помогают им деньгами. Среди них есть сотрудники вашей организации, — говорится в письме.

Далее мошенники раскрыли фамилию, имя, отчество и дату рождения работника салона, который зарегистрировался на сайте в поддержку политика Навального.

— В нашей стране запрещена любая поддержка экстремистских организаций. Если эти люди не поймут, что нужно жить по закону, вашей компании, возможно, будет нанесен существенный репутационный ущерб и обеспечено пристальное внимание СМИ и конкурирующих органов, — подытожили в письме.

Так письмо выглядело на рабочей почте новосибирца

Так письмо выглядело на рабочей почте новосибирца

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Молодой человек пояснил НГС, что не знает, видел ли кто-то из его руководителей это письмо, но лично его сообщение не испугало.

— Мы с коллегами посмеялись. Мне сказали: «Суши сухари». Я не испугался, но меня напрягло — как-то неправильно такие письма отсылать, — добавил он.

Данные электронных адресов пользователей сайта free.navalny.com выложили в интернет еще в середине апреля. Первыми об утечке сообщили «Открытые медиа», журналисты которых получили письма об этом, поскольку были зарегистрированы на сайте. В тех сообщениях говорилось, что 70% этих адресов — боты, но есть и живые люди.

Глава штабов Навального Леонид Волков впоследствии подтвердил факт утечки: по его словам, бывший сотрудник скачал «почтовые логи сервера».

— Что случилось технически? Как всегда, 99% хакерских атак происходит через инсайдера, через крысу. У нас — да, сотрудник, бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера, — рассказал Леонид Волков в эфире YouTube-канала «Навальный Live». Он пояснил, что после увольнения у сотрудника отобрали все доступы, однако у него остался доступ к логам почты.

При этом в ФБК подчеркнули, что в сеть утекли только почтовые адреса без каких-либо персональных данных.

В понедельник анонимы отправили новые письма, в которых обвиняют фонд в «обмане». Об этом сообщал BBC. Под «обманом» авторы имели в виду, что в новых письмах указаны персональные данные владельца электронной почты, адрес регистрации и даже место работы.

Как писало издание, это произошло из-за «обогащения базы»: утекшие электронные адреса прогнали через базы персональных данных, которые ранее также утекали в сеть. Причем это делалось в автоматическом режиме.

Как рассказала НГС сотрудница новосибирского штаба Навального Елена Носковец, к ним с такими жалобами еще не обращались:

— Вероятно, это единичный случай, к нам не обращались с такими жалобами. Никому из известных нам сторонников не приходили такие письма.

Роскомнадзор обещал начать проверку инцидента.

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать.

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