Личные данные сторонников Навального утекли в Сеть

Там также есть объяснение, что при работе с большим количеством электронных почт использовался сервис рассылки Mailgun.com. Сейчас команда Навального проводит расследование и запрашивает информацию у Mailgun о работе с базой. Также сторонники оппозиционера заверили, что опубликованы были только электронные адреса, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных.

