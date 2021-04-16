16 апреля пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 76.98
eur 92.23
Тема дняЗадержали известного бизнесмена и журналиста

Все новости

Все новости

Личные данные сторонников Навального утекли в Сеть

Среди них только электронные почты

215
16Обсудить

Поделиться

Команда Навального проводит расследование, чтобы понять, как это произошло

Команда Навального проводит расследование, чтобы понять, как это произошло

Поделиться

В интернет выложили электронные адреса пользователей сайта free.navalny.com. Первыми об утечке личных данных сообщили «Открытые медиа», журналисты которых получили письма об этом, поскольку были зарегистрированы на сайте. В письме также говорится, что 70% этих адресов — боты, но есть и живые люди.

Поделиться

Позднее информация появилась и в Telegram-канале команды оппозиционного политика Алексея Навального.

— Сейчас в интернете появилась база электронных почт сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании (речь идет о подготовке анонсированной ранее акции в поддержку политика. — Прим. ред.) осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать, — говорится в сообщении.

Там также есть объяснение, что при работе с большим количеством электронных почт использовался сервис рассылки Mailgun.com. Сейчас команда Навального проводит расследование и запрашивает информацию у Mailgun о работе с базой. Также сторонники оппозиционера заверили, что опубликованы были только электронные адреса, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Алексей Навальныйутечка персональных данных
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...