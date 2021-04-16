Личные данные сторонников Навального утекли в Сеть

В интернет выложили электронные адреса пользователей сайта free.navalny.com. Первыми об утечке личных данных сообщили «Открытые медиа», журналисты которых получили письма об этом, поскольку были зарегистрированы на сайте. В письме также говорится, что 70% этих адресов — боты, но есть и живые люди.
Позднее информация появилась и в Telegram-канале команды оппозиционного политика Алексея Навального.
— Сейчас в интернете появилась база электронных почт сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании (речь идет о подготовке анонсированной ранее акции в поддержку политика. —
Там также есть объяснение, что при работе с большим количеством электронных почт использовался сервис рассылки Mailgun.com. Сейчас команда Навального проводит расследование и запрашивает информацию у Mailgun о работе с базой. Также сторонники оппозиционера заверили, что опубликованы были только электронные адреса, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных.