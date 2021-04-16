«Путь вперед лежит через вдумчивый диалог»: президент США выступил с речью о России

Вместе с тем президент США подчеркнул, что раньше России и Америке удавалось управлять напряженностью в отношениях и не допускать выхода соперничества из-под контроля, страны «должны работать вместе» в некоторых областях. В качестве примера он привел первые дни своего правления, когда Вашингтон и Москва «смогли быстро продвинуться к продлению на пять лет нового Договора по СНВ и сохранить этот ключевой элемент ядерной стабильности».



— Пришло время деэскалации, — сказал Байден. — Путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс. США готовы и дальше конструктивно продвигать этот процесс. Суть в следующем: там, где в интересах Соединённых Штатов работать с Россией, мы должны и будем работать. Если Россия пытается нарушить интересы США, мы ответим. И мы всегда будем защищать нашу страну, наши институты, наших людей и наших союзников.

