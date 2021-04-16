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«Путь вперед лежит через вдумчивый диалог»: президент США выступил с речью о России

Он отметил, что «пришло время деэскалации»

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Байден сказал, что готов к «вдумчивому диалогу и дипломатическому процессу»

Байден сказал, что готов к «вдумчивому диалогу и дипломатическому процессу»

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Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной России (текст выступления опубликован на сайте Белого дома). В ней он оценил перспективы отношений Вашингтона и Москвы. Тон выступления американского президента был примирительным. Однако он не исключил, что, если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США, Америка ответит новыми жесткими мерами.

— Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов предпринять дальнейшие ответные действия, — отметил Байден. — Я как президент Соединённых Штатов буду обязан сделать это.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что раньше России и Америке удавалось управлять напряженностью в отношениях и не допускать выхода соперничества из-под контроля, страны «должны работать вместе» в некоторых областях. В качестве примера он привел первые дни своего правления, когда Вашингтон и Москва «смогли быстро продвинуться к продлению на пять лет нового Договора по СНВ и сохранить этот ключевой элемент ядерной стабильности».

— Пришло время деэскалации, — сказал Байден. — Путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс. США готовы и дальше конструктивно продвигать этот процесс. Суть в следующем: там, где в интересах Соединённых Штатов работать с Россией, мы должны и будем работать. Если Россия пытается нарушить интересы США, мы ответим. И мы всегда будем защищать нашу страну, наши институты, наших людей и наших союзников.

За несколько часов до выступления Байден ввел новые санкции против России. Согласно указу, после 14 июня 2021 года американские инвесторы не смогут покупать облигации федерального займа на регулярных аукционах Минфина России. Кроме того, американский Минфин добавил в блокирующий санкционный список несколько российских фирм и организаций технологического сектора (связанных, по мнению ведомства, со спецслужбами), чиновников (несколько российских официальных лиц выдворили «за их действия»), а также новостные сайты, которыми, по данным американских властей, управляют российские разведслужбы.

По словам Байдена, он «ясно дал понять президенту Путину», что Америка могла бы пойти дальше, но решила не делать этого.

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Владимир ПутинРоссияСШАсанкцииДжо Байден
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