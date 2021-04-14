«А может, мой сын жив?» Почему родители по всей России до сих пор ждут детей с чеченских войн

— Когда Алёша пропал, я сорвалась и поехала на Северный Кавказ. Нашла часть, где он служил. Несколько дней я ходила и расклеивала по столбам фотографии сына, расспрашивала местных. Но никто ничего не видел и не знал. Мне сказали, что его отправили в лес за дровами и он пропал, но никакого леса в окрестностях блокпоста и близко не было, — рассказывает Наталья Михайловна Злобина, мама сержанта Алексея Злобина, пропавшего без вести во вторую чеченскую.
Имя ее сына выгравировано белым на мемориале «Черный тюльпан». Родители Алексея сначала были против. Ведь для этого им пришлось согласиться с тем, чтобы сына официально признали погибшим. В итоге суд решил, что
Такой же надеждой много лет живут еще более 200
«Нужно найти сына, чтобы война закончилась и для нас»
Наталья и Владимир Злобины из небольшого уральского села ждут возвращения сына двадцать лет. Алексея призвали
В военное училище его забраковали, нашли какие-то проблемы с сердцем, зато для срочной службы в горячей точке парня признали годным. После учебки Алексей в звании сержанта был отправлен в мотострелковую часть, в Северную Осетию.
Сержант Злобин писал родителям, что служить ему нравится и всё у него хорошо. Сейчас ни одного письма от сына у Владимира и Натальи не сохранилось, их изъяли следователи. Алексей пропал в конце ноября
Наталья Михайловна, мама Алексея, узнав о том, что сын пропал, сорвалась из дома и поехала на Северный Кавказ искать его. Она расспрашивала местных жителей из ближайшего села, развешивала фотографии сына на столбах и стенах, ходила по госпиталям.
— Когда я приехала на ту самую заставу, откуда пропал сын, никого из его сослуживцев не было, все были в командировках, — вспоминает Наталья Михайловна. — Но самое важное другое — на мой вопрос про лес и дрова ребята-контрактники пожали плечами: «Да вы что, никто туда за дровами никого не отправляет, там заминировано». Да и леса не было видно до самого горизонта.
— Это у них такая была отмазка, — вздыхает, подключаясь к разговору, Владимир Владимирович, папа Алексея.
Алексей уходил служить вместе с одноклассником, вместе попали в одну часть. Родители много лет пытались выяснить у него, что же случилось, куда их все-таки отправили. Но тот уверял, что ничего не знает. Владимир рассказывает:
— Одноклассник Алёши жил по соседству с нами в родительском доме.
— Я говорю: «Давай-ка завтра об этом серьезно поговорим». Но он на другой день снова уверял, что ничего не знает. Мы об этой зацепке тут же рассказали в военкомате. Его вызывали, допрашивали. Но ничего он так и не сказал. Может, соврал тогда мне, а может, знает и не говорит. Мы тогда и домой к ним ходили, уговаривали. Родители его нас выгнали, ну не воевать же нам с ними.
Владимир и Наталья приносят и кладут на стол стопку документов за
Родители Алексея сдавали ДНК. Двадцать лет назад останки погибших свозили в Ростов, в
Суд признал уральца погибшим. Родители согласились на это, чтобы младшие сыновья не попали под призыв. По закону у братьев погибшего при исполнении воинской обязанности есть право на освобождение от воинской службы. Отец вспоминает:
— С Алексеем вопрос служить или не служить даже не стоял. Конечно, служить! Но младших мы бы просто не отпустили. Хватит.
Нельзя сказать, что государство совсем оставило родителей, потерявших сына.
— Воинская часть шефствует над нами: отправляют в санатории или, если надо, на лечение в госпиталь, спасибо им за это, не оставляют. Но по поискам — ничего, государство нас бросило! — говорит Владимир. — Мы сами ездили на поиски. Но это просто поездки, нас возили на экскурсии, на мемориалы, без сопровождения и шагу нельзя там ступить.
— Вот наши говорят, что Чечня не пускает (препятствует поискам). Приезжаем в Чечню, там их начальники говорят: «Ищите, организовывайтесь». Кому верить? До кого достучаться? — спрашивает отец пропавшего сержанта.
«А это мой Юра. Я жду его 21 год»
В небольшой комнатке Свердловского комитета солдатских матерей на одной из стен — огромная доска с портретами. Это «доска молчания», на ней фотографии уральцев, пропавших без вести за две чеченские войны, которые официально называются не войнами, а операциями.
— Писать про сегодняшние проблемы и достижения в армии, весенние и осенние призывы, неуставные отношения, праздничные парады — это, конечно, важно и нужно, — говорит председатель комитета солдатских матерей Мария Лебедева. — Но наша боль, она вот здесь — на этой стене. И о ней никто не говорит. Вот о чем надо писать! — Мария Митрофановна показывает на доску с
Несколько лет назад комитет солдатских матерей Свердловской области обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовные дела и начать поиски. Письмо писали активисты комитета, те, у которых в Чечне на войне пропали сыновья. Им пришел ответ с отказом, следователи объяснили: «Не представляется возможным».
В комитете солдатских матерей сейчас аврал: начало весеннего призыва, наплыв посетителей, парни-призывники, их родители. Жалуются на проблемы с медкомиссией, просят помочь. А мы сидим в стороне и вспоминаем о
Лидия Фёдоровна показывает личные дела всех
— Пропал в районе ведения боевых действий, решением суда признан без вести пропавшим… Мама искала. Писала во все инстанции…
— Володя Дюльдин… Первая чеченская.
— Кубрин Дима. Мама ходила искала его по Чечне. Мама сейчас жива, очень-очень немощная.
— Володя Перепелкин. Мама Римма Петровна не раз выезжала в Чечню. Рассказывала, что встречалась с Басаевым и Дудаевым.
…Лидия Фёдоровна читает нам о каждом пропавшем. На последнем листке останавливается. На нем имя: Шушарин Юрий Алексеевич.
— А это Юра — мой сын, — говорит нам она. — Я жду его уже
Юрий Шушарин пропал без вести во вторую чеченскую войну. Официально те события называют контртеррористической операцией. На «Черном тюльпане» в Екатеринбурге фамилий погибших в ходе этой операции больше, чем тех, кого мы потеряли в первую чеченскую войну.
Юрий поехал в Чечню по контракту после срочной службы. Был он крепким и здоровым, занимался самбо, карате. Служить хотел, считал это настоящей мужской работой.
— Первый раз пытался уехать в Чечню, когда был срочником, — говорит нам Лидия Фёдоровна. — Помню тот звонок из части от Юры: «Мама, я собираюсь ехать в Чечню по контракту». Нет, говорю, не поедешь.
Юрий демобилизовался, устроился работать в милицию, во вневедомственную охрану. А потом услышал по радио о наборе контрактников. Пришел к маме с уже подписанными документами, поставил перед фактом: «Еду в Чечню». Говорил маме: «Там мои ребята, с которыми я служил, почему они там, а я тут». Ему было тогда
Позднее матери так опишут обстоятельства его исчезновения: по заданию командира Юрия и его сослуживцев отправили снимать снайпера. Юра сам был снайпером, ему в сопровождение дали сослуживца, рядового-срочника. Через два дня срочник вернулся один. Рассказал, что был в плену, но его отпустили. А Юрия убили при задержании, когда тот схватился за гранату, хотел подорвать себя и боевиков. Никакого снайпера они тогда не нашли и стали возвращаться к своим. Но попали в засаду. Все это Лидии Фёдоровне сообщили в письме. Тело Юрия так и не нашли.
Спустя 17 лет Лидия Фёдоровна вместе с сыном, младшим братом Юры, нашла того самого сослуживца, свидетеля. Он жил в небольшом поселке в Челябинской области. Лидия Фёдоровна вспоминает ту поездку:
— Мы приехали к нему домой. Я не предупреждала его о ни о чем. Но он сразу же в первую секунду понял, кто я. Спросил: «Вы мама Юры?» Пошел в комнату, вынес берет. Сказал, что это берет моего сына, он его хранил. Правда это или нет, не знаю. Возможно, отдал свой. Он был тогда во время нашей встречи выпившим. Рассказывал нам всё, извинялся. Признался, что отец с ним все эти годы не разговаривает. Считает предателем.
— Почему? В чем его вина?
— Не знаю… Через несколько месяцев после нашей встречи позвонила его жена, сказала, что он умер. От чего — я не стала выяснять. Несмотря на то что вроде как всё случилось на глазах у свидетеля, я не могу до конца доверять незнакомому человеку. Что там было на самом деле? Я всё еще надеюсь, что Юра жив.
Доска молчания
Алексей Злобин
Старший сержант. Военная часть 3724 мотострелкового батальона. Пропал в ноябре
Венера Касымова
Фельдшер из Верхней Пышмы. Взята в плен зимой 2001 года. Колонна автомашин, в одной из которых ехала Венера, попала в засаду боевиков. Позже среди погибших Венеру не нашли.
Спустя несколько месяцев поступила информация, что женщину взяли в плен, ее удерживает одна из банд боевиков. Сын уральского фельдшера тогда был еще подростком. Наши военные через посредников пытались обменять пленницу на два новых «Урала». Но обмен не удался. Некоторые из боевиков той банды, те, кто остались в живых, осуждены и получили различные сроки. О судьбе медика до сих пор ничего не известно.
Владимир Зайцев
Лейтенант, командир взвода, пропал в первую чеченскую кампанию. Экипажу БТР в составе четырех человек было дано задание вывезти из зоны боев раненого сержанта. Больше экипаж на связь не выходил. Владимир Зайцев посмертно награжден орденом Мужества. Однако мать погибшего офицера, живущая в Екатеринбурге, до сих пор не может добиться, чтобы имя сына было увековечено на «Черном тюльпане». Причина в том, что он призывался из военкомата другого города, где он тогда учился после окончания школы.
Юрий Шушарин
Сержант из Верхней Пышмы. Пропал без вести в 2000 году. Его мама, Лидия Фёдоровна Шушарина, после случившейся беды стала активистом комитета солдатских матерей. Сейчас сама как общественник помогает другим решить текущие проблемы, связанные со службой в армии.
Андрей Рыков
Рядовой Андрей Рыков из Тугулыма был механиком-водителем, служил в печально знаменитой майкопской бригаде, которая в 1994 году штурмовала Грозный и попала в окружение. По словам сослуживцев, Андрей сгорел в танке. Но среди погибших его так и не опознали.
Алексей Стуков
Ефрейтор, командир отделения майкопской бригады. Пропал без вести
Александр Вилкин
Рядовой из Талицы. Пропал без вести в 1995 году.
Владимир Дюльдин
Сержант из Качканара. В январе
Алексей Епифанов
Матрос-гранатометчик, был призван на Северный флот, в батальон морской пехоты. Родом из Верхотурья. В 1995 году роту отправили в Грозный на блокпосты.
Пропал при выполнении боевого задания. Четыре группы по четыре человека в каждой отправили на разведку. В одной из групп не вернулось двое: матрос Епифанов и механик танка. Пропавших искали до наступления два дня, опрашивали местных жителей. Через несколько дней солдата нашли убитым из огнестрельного оружия. Возможно, матрос погиб под обстрелом, тело погребено где-то под обломками одного из разрушенных зданий в городе. У матроса была отличная спортивная военная подготовка, отлично стрелял из всех видов оружия. Участник парада
Даниил Султанов
История поисков рядового минометчика из Белоярского особенно трагична тем, что мама нашла погибшего сына. Но похоронить не смогла… Даниил погиб в Грозном при взрыве мины. Татьяна Евгеньевна, мама Даниила, приехала в Грозный искать сына. Останки нашли в ростовской лаборатории. Гроб был отправлен на Урал. Дома перед похоронами родные открыли гроб. Но оказалось, что по ошибке из Ростова были отправлены останки другого солдата. У него нашлись родные, он был похоронен в Волгоградской области. А Татьяна Евгеньевна так и не смогла узнать, куда отправили гроб с телом ее Даниила.
Дмитрий Кубрин
Рядовой контрактной службы из Нижнего Тагила. Пропал без вести в первую чеченскую войну.
Андрей Кузнецов
Рядовой-контрактник из Тавды. Об обстоятельствах известно немного:
— Был бы жив, обязательно бы дал знать, — сказала нам она. — Я поставила крестик в оградке, рядом с могилой мужа. Теперь, когда хожу на кладбище, поминаю и мужа, и Андрюшу.
Владимир Перепелкин
Сержант, командир взвода. Призван из Екатеринбурга в 1994 году. Пропал без вести в бою при штурме Грозного. Мама Владимира Римма Петровна много лет искала сына, выезжала в Грозный. Была информация, что сын в плену, уже договорились об обмене. Но всё сорвалось. Больше никакой информации о Владимире не было. Римма Петровна была активисткой Свердловского комитета солдатских матерей, курировала проблему пропавших без вести.
Евгений Кирюхин
Рядовой из Нижнего Тагила. Пропал без вести в первую чеченскую, в 1995 году. В боевую машину попал снаряд. Весь экипаж погиб, но останки рядового не были опознаны в лаборатории.
Илья Ткаченко
Младший сержант из Сухого Лога. Пропал без вести в первую чеченскую войну. В январе
Яков Фогельзанг
Младший сержант из Краснотурьинска. Пропал без вести в феврале
Чечня. «Дайте нам найти своих детей живыми или мертвыми»
— Моему внуку сейчас
Тамара Кагирова — чеченская активистка, председатель чеченской общественной организации «Поиск без вести пропавших». Создала эту организацию в 2005 году.
В трагедии чеченских войн есть и другая сторона: родители из Чечни также ищут своих детей. Несколько лет назад в Чечне сделали ДНК-паспорта всем родственникам пропавших без вести. Благодаря этому проекту удалось опознать нескольких человек. Так выяснилось, что останки чеченцев по ошибке захоронили на Богородском кладбище в Москве среди погибших российских солдат. Перед захоронением двадцать лет назад у всех захороненных, но неопознанных были взяты образцы ДНК. Благодаря этому у родных осталась надежда найти потерянных сыновей. Но сына Тамары среди опознанных пока нет.
Сын Тамары Ахмедовны пропал без вести в 2003 году в Грозном. Ему тогда было
Он устраивался на работу в местную милицию, за несколько дней до исчезновения должен был выйти на службу.
— Да, если допустить, что моего сына задержали как бандита, он нарушил закон, — но тогда он должен сидеть в тюрьме. Где приговор, где суд, где хоть одна официальная бумага о том, что с ним? По официальным данным, которые не раз озвучивали наши официальные органы, пропавших без вести чеченских жителей около пяти тысяч. Я уверена, что настоящая цифра раза в три больше. Где они?
— Но когда, даже в моем случае, дело доходит до конкретных действий, получить документы, вызвать на допрос, всё останавливается. Табу.
Мы пишем, обращаемся во все инстанции: дайте нам найти своих детей живыми или мертвыми. Проблема так и остается, и ее никто не решает. Наши чеченские власти говорят, что только в Москве могут это решить. Там должны дать добро на массовые поиски. Я знаю, что российские матери также ищут своих детей. Поэтому нужно создавать государственную межведомственную комиссию и искать совместно всех пропавших на той войне: и чеченских ребят, и российских.
— Ваши местные чеченские жители не будут против, если начнут массово поднимать захоронения?
— Не будут. Все поймут, мы имеем право знать.
Семь лет пропавший солдат пас овец в горах
— Нет, это неправда, что о пропавших без вести все забыли и никто не занимается. Ищут, — заверил нас председатель общественной организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александр Мукомолов.
Александр Мукомолов, член Совета по правам человека при президенте России. Больше двадцати лет занимается поисками пропавших без вести в чеченских войнах. Изначально организация создавалась на Северном Кавказе в 1998 году, чтобы освобождать пленных, захваченных бандами боевиков, и искать пропавших без вести. За годы работы миротворческой миссии удалось разыскать и перезахоронить
В конце 1990-х — начале 2000-х Александр и его миссия работали в одной связке с российскими военными и спецслужбами. Освобождали не только военных, но и мирных жителей Чечни и других северо-кавказских республик: русские и чеченцы, осетины и ингуши, женщины, мужчины, дети. Бандиты, пользуясь смутным временем, похищали и солдат, и простых граждан. Продавали как рабов в горные аулы, требовали выкуп.
— А сейчас мы занимаемся розыском погибших, — говорит Александр Мукомолов. — Нас поддерживает совет по правам человека. Мы взаимодействуем с Министерством обороны, с
— То, что чеченские власти противятся масштабным поискам, это миф?
— Ни местные жители, ни власти не против. Дело вот в чем. У местных органов есть предел возможностей в масштабе поисков. Вот, например, захоронение в Гойском (село в Урус-Мартановском районе). Представляете, если сейчас поднять 600 останков: там и солдаты, и боевики.
Куда им девать эти тела? И таких захоронений в Чечне больше сотни. Получается, единственное препятствие в том, что некоторые большие чиновники не могут найти механизма, как реализовать масштабные поиски. Поэтому сейчас реально работать только с небольшими захоронениями. Надо их поднимать.
— Сколько человек работает в вашей группе розыска?
— Четыре человека. Это все местные жители, чеченцы. У одного, например, брат-милиционер пропал без вести, он стал нашим поисковиком. Нашел и останки брата, и трех его товарищей. У него есть металлоискатели, радары, знает технические вопросы. Привлекает людей из сёл. И сотрудничает с разыскной группой военных Минобороны, они периодически приезжают в Чечню. В прошлом году мы установили имена семерых, в том числе одного военнослужащего. В этом году установили имена двух пропавших. На Богородском кладбище нашли десять чеченцев, которые были похоронены как неизвестные солдаты. Родные вывезли чеченцев к себе на родину.
— Боевиков похоронили на воинском кладбище?
— Да, они воевали. Но многих сейчас, спустя столько лет, трудно назвать боевиками, террористами. Многие совсем молодые, попавшие в мясорубку, в переделку с другой стороны. А на Богородское тогда,
— Александр Фёдорович, многие из родных могут так и не дождаться «разумного», но долгого «алгоритма поисков». Погибших в Великую Отечественную ищут масштабно. Есть целое движение волонтеров-поисковиков.
— В случае со Второй мировой войной закон разрешает волонтерам искать, это уже история. С чеченской — это невозможно с точки зрения закона, тут смерти связаны с совершением еще недавних преступлений, с террористической деятельностью. Тут целая процедура, эксгумацию проводят правоохранительные органы. Например, в Боснии и Герцеговине поиск погибших ведется масштабно. Создана целая структура по поискам, ее работу оплачивает семь крупных стран Европы. Для работ есть вся нужная современная техника, склады, холодильники, лаборатории. Такие работы ведутся по всему миру. Везде бум поисковых работ. Наука позволяет это делать. Чтобы у нас продвинуть поиски, должно быть создано государственное подразделение, в состав которого входили бы и СК, и МВД, штат криминалистов. И работать, искать методично, каждый день.
— Двадцать лет назад вы спасали живых. Есть сейчас надежда, что кто-то жив и сейчас?
— Считать человека погибшим можно только после подтверждения. Получаем подтверждение — сообщаем родственникам. Тоже не самая приятная процедура. Когда сообщаем, бывает, что люди теряют сознание. Столько лет прошло, а люди всё равно жили надеждой, что их дети живы. И вот надежды больше нет.
— Тогда спустя много лет находились бывшие советские солдаты. С одной стороны, за столько лет вышли бы на связь. С другой, у людей может быть амнезия из-за контузий. А чтобы кого-то до сих пор держали в рабстве в отдаленных аулах — это вряд ли.
Например, такого пленного мы вызволили много лет назад, в
— Что это были за люди, которые его вызволяли?
— Хорошие люди. Это были местные чеченцы, можно сказать, наши. Противники всего этого (рабства), поддерживающие федеральную линию, понимая, что от безвластия и бандитизма республика погибнет. Сейчас многие из этих людей, что помогали нам в тех ситуациях, находятся у власти. Чем больше мы будем друг другу помогать сейчас в поисках, тем будут лучше отношения. Тут другого пути нет.
Недавно мы рассказывали, как 25 лет назад спецназовцы защищали Грозный от боевиков. Также почитайте историю прапорщика из Елани, который на войне в Чечне спас семью от голода.