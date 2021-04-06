«На нашем болоте начнется движуха»: как люди радовались победе Анатолия Локтя на выборах мэра в 2014 году

— Наверное, за последнее время самая хорошая новость! Очень рад и возлагаю очень большие надежды на нового мэра! Удачи вам, на вас сейчас огромная надежда по возвращению городу человеческого облика и решению социальных вопросов, коммунисты всегда всё делали исключительно на благо простых людей, надеюсь, вы продолжите эту славную традицию, — писал семь лет назад новосибирец под ником пионер.



— Батюшки, ну хоть мэр теперь симпатичный, с открытым приветливым лицом, очень приятно! — радовался кто-то под ником Радость.



— Пожелания новому мэру! Никакой точечной застройки, сохранить оставшиеся парки и скверы, создать новые зеленые зоны. Убрать с остановок киоски-едальни и закрыть квоты для мигрантов. Навести порядок с нелегальной миграцией, — советовала анютка.

— Многие, как и я, проголосовали не за Локтя, а против существующей власти в лице Знаткова, — честно признавался КонстантиH.

