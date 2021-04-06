«На нашем болоте начнется движуха»: как люди радовались победе Анатолия Локтя на выборах мэра в 2014 году

Семь лет назад Анатолия Локтя избрали мэром Новосибирска. Тогда многие не ожидали его победы на
Мы почитали комментарии под новостью о результатах выборов в 2014 году. Рассказываем, как люди отреагировали на назначение Анатолия Локтя. Не знаем, как вам, но нам хочется вернуться в прошлое, чтобы хотя бы на пару минут снова поймать это чувство — искреннюю надежду на то, что однажды в Новосибирске станет комфортно и приятно жить.
— Наверное, за последнее время самая хорошая новость! Очень рад и возлагаю очень большие надежды на нового мэра! Удачи вам, на вас сейчас огромная надежда по возвращению городу человеческого облика и решению социальных вопросов, коммунисты всегда всё делали исключительно на благо простых людей, надеюсь, вы продолжите эту славную традицию, — писал семь лет назад новосибирец под ником пионер.
— Батюшки, ну хоть мэр теперь симпатичный, с открытым приветливым лицом, очень приятно! — радовался кто-то под ником Радость.
— Пожелания новому мэру! Никакой точечной застройки, сохранить оставшиеся парки и скверы, создать новые зеленые зоны. Убрать с остановок киоски-едальни и закрыть квоты для мигрантов. Навести порядок с нелегальной миграцией, — советовала анютка.
— Многие, как и я, проголосовали не за Локтя, а против существующей власти в лице Знаткова, — честно признавался КонстантиH.
— Расслабился
— Избиратель, это точно подмечено: иду на участок — пылища и везде портреты Знаткова, хуже уже точно не будет! — отвечал Избирателю новосибирец под ником Proboy.
— Победил не коммунизм, а победил здравый смысл! — коротко, но емко заметил человек с ником 12345.
— Анатолий Евгеньевич! Оправдайте наше доверие, ну пожалуйста! — попросил 1234.
— Анатолий Евгеньевич, от всей души поздравляю! Сделайте, пожалуйста, из этого грязного города «Жемчужину» Сибири. А мы — чем сможем, тем поможем, — просил Оппонент.
— Поздравляю тех, кто искренне голосовала за Локтя. Тем же, кто голосовал по принципу «против», будет дано время и поводы разочароваться. Пять лет не малый срок, — писал Левобережник.
— Я не сомневался в победе Локтя. В последние дни общался с родственниками, знакомыми и соседями и не припомню, кто хотел бы голосовать за Знаткова, все говорили: «Надо перемен, новых людей» и называли Локтя. С победой! — искренне радовался электорат.
— Голосовал за Локтя как за единственного кандидата, способного обойти представителя действующей власти. Пусть кремль задумается об «утрате доверия» у горожан команды Городецкого и Толоконского. Хуже быть точно не может, говорю не на эмоциях, был во многих городах России, хуже только в Ачинске, — писал Asket.
— Голосовала не за Локтя, но если он будет человеком не говорящим, а делающим, то пусть правит, ведь не важно, какая партия, а важно, чтобы человек не болтологию разводил, а дела делал. Дороги сделайте, господин Локоть, развивайте наш город по максимуму, — честно признавалась и просила Лиилия.
— Очень порадовали результаты! Очень хотели, чтобы Локоть победил! — вторила всем восторгающимся комментаторам сибирячка под ником Laurabrunette.
— Теперь нам ни метро, ни скверов, ни скоростного трамвая! А если серьезно, то неужели власть думала, что, ходя по грязным дорожкам, проезжая по дорогам с ямами глубиною
— А почему народ пишет, что нежданчик?! По-моему, очень даже жданчик! Настолько жданчик, что я пошел голосовать, мои родители, которые обычно поддерживали ЕР, пошли голосовать за Локтя. Ну реально допекли уже! Сколько можно точечные ТЦ лепить по всему городу? Сколько времени не пойми какой асфальт лежать будет на периферийных улицах? Почему в полуторамиллионнике до сих пор нет пары своих горнопроходческих тоннельных щитов метростроя? Как так выходит, что при старой власти реализовались одни лишь прожекты вместо важных и нужных улучшений?! — недоумевал Paratruper.
— Голосовал за Локтя вполне осознанно, как ранее на выборах в Госдуму. Анатолий Евгеньевич, не подведите. Мы вам дали власть для реализации вашей программы. Теперь дело за вами — воплотить ее в жизнь. Искренне поздравляю с победой! — радовался Дзержинец.
— Из всех кандидатов — это единственный профессионал! В политическом плане! — радовался человек под говорящим ником ура.
— Наконец-то на нашем болоте начнется движуха, — понадеялся некто Вован.
— Может быть, теперь отремонтируют лестницу на метро «Речной вокзал» для прохода к пригородным поездам, — надеялась Лестница.
— Ура! Сегодня на работу ехал с настроением после прочтения новости о новом мэре! Возлагаю на мэра надежды, что теперь само не будет таять и само не будет высыхать, — писал Антонио54.
— Поздравляю победителя, надеемся на выполнение всех обещаний, данных в предвыборной агитации и достойных служению народу! Будем надеяться на лучшее! — комментировал и надеялся читатель *fox*.
— Анатолий Евгеньевич, искренне поздравляем вас с победой! Вы этого заслужили! Оправдайте теперь наше доверие вам! Жители Заельцовского района, — писала Rapira.
— Увидел сегодня утром результаты голосования, и даже настроение поднялось. Действительно убедился, что это работает. Хочется верить, что новый мэр преобразит город. Анатолий Евгеньевич, сделайте, пожалуйста, чтобы Новосибирск стал действительно столицей Сибири, — уж очень хотел tmtd.
— Поздравляю! Удачи новому мэру города. Дорог нам побольше хороших, застройки точечной поменьше, метро подлиннее и моста нам
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