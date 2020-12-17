Два вопроса за пять лет: о чем спрашивали президента новосибирские журналисты

Как правило, большая часть вопросов касается не регионов, а страны в целом, и звучат они преимущественно от одних и тех же журналистов, очевидно, хорошо знакомых Дмитрию Пескову — бессменному модератору пресс-конференции — и президенту. Новосибирцам с 2015 года давали возможность задать вопрос лишь дважды.



Путин и аграрии

В 2017 году журналистка ГТРК «Новосибирск» Елена Агамян рассказала Владимиру Путину, что рекордные сибирские урожаи оказалось некуда девать: вывозить зерно куда-то — сложно и дорого, и его приходилось продавать за полцены, потому что негде было хранить.

— Сегодня аграрии терпят огромные убытки, — рассказала Елена Агамян. — Действительно, они готовы сегодня к диверсификации, они готовы сегодня переориентировать и сажать, сеять что-то другое, но им со своих полей очень трудно понимать, что сегодня нужно стране и что ей понадобится завтра. Может быть, вернуться к системе Госплана?