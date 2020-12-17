Два вопроса за пять лет: о чем спрашивали президента новосибирские журналисты

Новосибирские журналисты за пять лет смогли задать Путину два вопроса на пресс-конференциях
Традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этом году из-за пандемии будет чем-то средним между собственно пресс-конференцией и прямой линией с гражданами. Ее проведут удаленно в режиме видеоконференции с организованными центрами в каждом федеральном округе (в Центральном их даже два — в Москве и Туле). Один из центров находится в Новосибирске, здесь на мероприятие аккредитовали 61 журналиста.
Пресс-конференция назначена на 12:00 по московскому времени. Перед этим мы вспоминаем, какие вопросы в прошлых годах на подобных пресс-конференциях удалось задать новосибирским журналистам.
Самое яркое выступление наших коллег, пожалуй, было в 2013 году, когда главный редактор журнала «Стиль» Ольга Зонова попросила Владимира Путина охарактеризовать его стиль управления страной.
Как правило, большая часть вопросов касается не регионов, а страны в целом, и звучат они преимущественно от одних и тех же журналистов, очевидно, хорошо знакомых Дмитрию Пескову — бессменному модератору пресс-конференции — и президенту. Новосибирцам с 2015 года давали возможность задать вопрос лишь дважды.
Путин и аграрии
В 2017 году журналистка ГТРК «Новосибирск» Елена Агамян рассказала Владимиру Путину, что рекордные сибирские урожаи оказалось некуда девать: вывозить зерно куда-то — сложно и дорого, и его приходилось продавать за полцены, потому что негде было хранить.
— Сегодня аграрии терпят огромные убытки, — рассказала Елена Агамян. — Действительно, они готовы сегодня к диверсификации, они готовы сегодня переориентировать и сажать, сеять что-то другое, но им со своих полей очень трудно понимать, что сегодня нужно стране и что ей понадобится завтра. Может быть, вернуться к системе Госплана?
Владимир Путин в ответ немного философски порассуждал в принципе о формировании цены на сельхозпродукцию («Вы сказали "за полцены". Надо понять только, что такое цена, о которой вы говорите. Это цена, которую производитель хочет получить, или это рыночная цена? И что такое рыночная цена?»), но затем согласился, что производителям нужна поддержка. Он не исключил госзакупки и рассказал, что с правительством уже обговаривалась возможность субсидировать железнодорожные перевозки, в частности на экспорт.
С тех пор, правда, рекорд урожайности в регионе впервые отметили в этом году.
Путин и жилье для ученых
В 2019 году новосибирский вопрос задавала тоже журналистка ГТРК «Новосибирск» — Екатерина Гагарина. Она напомнила, что за фасадом поддержанного президентом проекта «
— Это строительство жилья, это дороги, детские сады, школы. И вопрос наш заключается в том, не разобьются ли наши научные амбиции о быт, будет ли где жить ученым? — спросила Екатерина Гагарина.
Владимир Путин отметил, что с руководством Новосибирской области этот вопрос тоже обсуждал, и пообещал, что федеральный центр свою часть обязательств выполнит.
— Первая задача федерального центра — это выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают возможность развития Академгородку и, кстати говоря, дают возможности деньги зарабатывать на этих высоких технологиях. А за этим и социалка потянется, — пояснил президент. — Но если нужно будет дополнительно что-то сделать для решения социальных вопросов ученых, конечно, будем стараться это делать. Кстати говоря, ипотека растет у нас в последнее время, будем ее поддерживать тоже.
По информации РИА Новости, сегодня россиян больше всего интересуют льготы (в частности, кстати, льготная ипотека), пенсии, цены на продукты и лекарства, дистанционное обучение. Много вопросов на пресс-конференции как обычно будут связаны с внешней политикой. Но, вероятно, главное место в повестке займет пандемия и ее последствия для всех сфер.
Какие вопросы обсуждали на большой пресс-конференции Владимира Путина в прошлом году, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции. Сегодня наши журналисты тоже будут следить за общением президента с прессой.