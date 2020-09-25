Александра Карелина отправили в Совет Федерации от Новосибирской области

Александр Карелин стал сенатором Совета Федерации от Новосибирской области. За его кандидатуру проголосовали 70 депутатов Заксобрания на первой сессии после прошедших выборов.



Кандидатуру Карелина выдвинула «Единая Россия», выдвижение поддержали Андрей Травников и переизбранный спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

— Благодарю за столь высокое доверие, готов вместе с вами представлять интересы Новосибирской области, ожидания каждого из наших избирателей в Совете Федерации Российской Федерации, — сказал Александр Карелин после голосования.