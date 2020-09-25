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Александра Карелина отправили в Совет Федерации от Новосибирской области

Его кандидатуру поддержали 70 депутатов Заксобрания

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Теперь Карелин будет представлять регион в Совете Федерации

Теперь Карелин будет представлять регион в Совете Федерации

Александр Карелин стал сенатором Совета Федерации

Александр Карелин стал сенатором Совета Федерации от Новосибирской области. За его кандидатуру проголосовали 70 депутатов Заксобрания на первой сессии после прошедших выборов.

Кандидатуру Карелина выдвинула «Единая Россия», выдвижение поддержали Андрей Травников и переизбранный спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

— Благодарю за столь высокое доверие, готов вместе с вами представлять интересы Новосибирской области, ожидания каждого из наших избирателей в Совете Федерации Российской Федерации, — сказал Александр Карелин после голосования.

На прошлой неделе стало известно, что Карелин досрочно сложил свои полномочия в качестве депутата Государственной думы РФ.

Разговоры о том, что Александр Карелин планирует уйти с должности депутата, появились в конце июля, однако тогда его пресс-секретарь Константин Круглянский опроверг эту информацию. Тогда же появились слухи о том, что Карелин перейдёт в Совет Федерации — на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

Александр Карелин родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске. Он трехкратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы. С 1999 года — депутат Госдумы Российской Федерации. Карелин занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки.

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ЗаксобраниеСовет Федерациидепутаты
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