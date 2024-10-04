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Работа подробности От 100 тысяч и выше: аналитики назвали самые прибыльные вакансии в Новосибирске

От 100 тысяч и выше: аналитики назвали самые прибыльные вакансии в Новосибирске

Некоторые работодатели готовы предоставить проживание и трансфер

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6 комментариев

Водителю молоковоза придется торговать молоком

Аналитики назвали самые прибыльные вакансии октября в Новосибирске. Среди них — руководитель отдела маркетинга, врач-анестезиолог, врач-гериатор и водитель молоковоза. Статистику подготовил сайт «Зарплата.ру».

Самой доходной стала вакансия руководителя отдела маркетинга в онлайн-школе рисования. Этому сотруднику готовы платить до 180 тысяч рублей. От него требуют опыт работы руководителем отдела маркетинга в онлайн-школе от года, опыт руководства командой маркетинга от 5 человек, также он должен быть сильным маркетологом и хорошо разбираться в технической части: знать сайты, боты, иметь хороший визуальный вкус.

От 150 тысяч рублей готовы платить анестезиологу-реаниматологу в ННИИТО. Работать предстоит в операционной, также нужно оказывать медицинскую помощь в стационарных условиях. Также предусмотрены дежурства в палате реанимации. График: пятидневная рабочая неделя и дежурства в палате реанимации.

Управляющий образовательным центром будет зарабатывать от 80 до 130 тысяч рублей. Сотруднику предстоит управлять четырьмя центрами и общим отделом продаж из десяти менеджеров. При этом нужно бывать в каждом из центров лично, знать рынок образовательных услуг (тенденции, конкурентов, цены), вместе с директором и руководителями смежных отделов разрабатывать стратегию по продвижению, ценообразованию, ассортименту предлагаемых услуг.

Шеф-повара ищут в команду ресторана на базе отдыха на Алтае. Сотруднику предстоит разрабатывать меню, составлять техкарты, анализировать спрос и обеспечивать разнообразие ассортимента блюд, а также управлять командой поваров. Платить ему готовы от 120 тысяч рублей. Работодатель обещает бесплатное проживание на базе и трансфер до места работы.

Столько же готовы платить официанту в новосибирском ресторане. Сотруднику нужен опыт работы на аналогичной должности, а сотрудников без опыта компания готова рассмотреть на позицию помощника официанта. График работы будет 2/2, также возможны выходы на замену. Обещают корпоративное питание и развоз на такси по ночам за счет компании.

От 80 до 120 тысяч рублей готовы платить водителю-продавцу на молоковоз. Ему придется продавать продукцию с автолавки. Требуется водительское удостоверение категории В. Работа круглый год на улице.

Заведующий аптекой-провизор будет получать 124 тысячи рублей. Придется проводить оценку потребностей организации в ресурсах, исследовать рынок поставщиков товаров, работ и услуг, определять оптимальных поставщиков, организовывать процесс закупок, контролировать исполнение договоров на поставку товаров. От соискателя требуется высшее профессиональное образование, аккредитация по специальности, наличие справки об отсутствии/наличии судимости.

Врача-гериатра ищет городская поликлиника №22. В обязанности врача будет входить оказание медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний, чтобы сохранять или восстанавливать их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Обещают платить от 100 тысяч рублей, ежемесячно также будут компенсировать стоимость аренды жилья в 8 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, что доставку назвали высокооплачиваемой работой. Сколько на самом деле получают курьеры, выяснил корреспондент.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Какая ужасная Медведьева!!!
Гость
48 минут
официанту предлагают от 120тр? спасибо, поржал)))
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