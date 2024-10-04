«Если ты сверхчеловек, можешь попробовать»: доставку назвали высокооплачиваемой работой — сколько на самом деле получают курьеры

Курьеры признаются: чтобы получить большую сумму, придется забыть о выходных Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Недавно аналитики Зарплаты.ру выяснили, что курьерам в Новосибирской области готовы платить 150 тысяч рублей и больше. Таких вакансий, по их данным, 15% от общего числа всех высокодоходных предложений. Действительно, от 160 тысяч и до 240 тысяч рублей готовы, в частности, платить водителю-курьеру с авто, а водителю-курьеру ценных посылок обещают зарплату от 160 тысяч. Но одно дело — обещания в тексте вакансии, и совсем другое — реальные зарплаты. НГС расспросил трех обычных курьеров: кто-то до сих пор работают, а кто-то уволился, поняв, что не выдерживает адский график. Сколько в среднем они зарабатывали и зарабатывают сейчас и на сколько оценивают свою работу — в этом материале.

«За месяц лишь два дня не работал»

19-летний Антон (попросил изменить имя) устроился работать в сетевую службу доставки на своем авто около 10 месяцев назад — очень нужны были деньги. Нужны они и сейчас, поэтому Антон размышляет так: проработает минимум до ноября, а максимум — до следующего года, пока не поступит в вуз. По его словам, многие его коллеги рассуждают аналогично и воспринимают работу курьера как временную.

Самый большой заработок у Антона был в июне: он получил чуть больше 118 тысяч рублей.

— Не знаю, как работают другие курьеры, но за тот месяц лишь два дня я вообще не выезжал работать. В остальные дни работал в среднем по 8–11 часов в сутки — где-то меньше, где-то больше. В общем, чтобы зарабатывать 150 в месяц, нужно полностью забыть, что такое выходные. Я слышал, что пешие курьеры и на самокатах могут работать и по 12, и по 14 часов в день. Не знаю, насколько это правда, но, видимо, такое есть, — рассуждает он.

Антон говорит, что никогда не работал пешим курьером — он всегда развозит заказы на авто Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











По его словам, заработок зависит от количества часов на линии. Существуют также зоны повышенного спроса, но как и по какому принципу они формируются в городе, он не знает. Порой за один заказ в районе Красного проспекта он может получить 450 рублей, а однажды ездил в Пашино за аналогичную сумму.

— В июле и августе люди начали брать отпуска. В городе стало заметно меньше пробок даже в час пик, но и заказов стало сильно меньше, — говорит Антон. — Для примера: я много работал в январе, могу сказать, что без заказа не стоял больше 5–10 минут точно, даже когда время уже было 4–5 часов утра. Но это были праздничные дни. А когда люди вышли на работу, всё стало как обычно.

Больше всего Антону удалось заработать в июне. Но пришлось пожертвовать выходными Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Даже в январе, по словам Антона, он не зарабатывал так много, как в июне. Для примера он скинул свою расчетку за одну из последних смен: за 20 километров, которые он проехал, он получил 18 рублей дополнительно, за доставку во время повышенного спроса — чуть больше 300. И таких пунктов в расчетке пять.

— Тут нет какого-то чёткого количества заказов в день, чтобы зарабатывать 100 тысяч. Бывает, чтобы заработать 3000 рублей, весь день катаешься, делая заказы по 200–300 рублей, а бывает, что удачно поймаешь заказы, которые стоят 500–600 рублей, и до обеда можно уже дома оказаться, если больше денег не требуется. В среднем, если всё идёт нормально, зарабатывается 500 рублей в час. Бывает лучше, бывает хуже. Но лучше, опять же, бывает крайне редко, — посмеивается он.

Как считает Антон, труд таких курьеров, как он, которые работают на доставке, стоило бы оплачивать выше. Но он понимает, что какую-то часть средств забирает сам сервис. Иногда ему обидно стоять в пробках по 40 минут, а получать за доставку 150–200 рублей.

— Я понимаю, что тут найти золотую середину сложно, а скорее, практически невозможно. Сделать дороже оплату курьерам — это значит, что будет дорогая доставка для заказчика. Но всё равно, учитывая цены на топливо, даже на пропан, которые подорожал с 20 рублей в июне до 30 рублей сегодня, цены на доставку тоже должны вырасти. Лично мне нравится проводить время за рулём, но очень жалко авто. При работе по 8 часов в день ремонт тоже становится знатной статьёй расходов, — добавляет Антон.

Курьер ковидных времен

Александру было с чем сравнить — он работал курьером в частной службе доставки в 2020 и в 2023 годах. Заработки почти не изменились Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Александр (попросил изменить имя) устраивался работать курьером дважды за последние четыре года: он отработал все лето 2020 года, а также развозил заказы осенью прошлого года. В обоих случаях это были частные курьерские службы, специализировавшиеся на доставке еды. Основываясь на своем опыте, Александр уверенно заявляет: чтобы получать 100 тысяч рублей в месяц, придется забыть о выходных и ставить себе ежедневно 12-часовые смены.

— Обычно в курьеры люди идут за быстрыми деньгами. Тебя рассчитывают в конце смены или же в конце недели — это удобно. В прошлом году заметил, что некоторые брали себе электровелосипеды для работы, чтобы быстрее развозить заказы. Сам я работал на своей машине, — объясняет Александр.

В ковидные месяцы его зарплата составляла 45–55 тысяч рублей — для тех лет приемлемо, считает он. Правда, и штрафовали курьеров чаще: например, за нарушение бесконтактной доставки. По признанию Александра, можно было отработать смену «вхолостую».

Прошлой осенью он получал 4–5 тысяч рублей за смену. Таких смен он ставил четыре в неделю и получал порядка 65 тысяч рублей за месяц. 7–8 тысяч из этой суммы уходили на бензин.

— Заработать можно было, но там нюансы. В доставке, где я работал последний раз, бывало, случалась запара, тогда скидывали в чат с курьерами запрос: «Кто может выйти срочно?». За выход платили 2,5–3 тысячи рублей, плюс заказы. И вот тебе предлагают выйти по двойной фиксированной оплате на половину смены (запары случались вечером обычно), и в чате обычно начинались возмущения от курьеров на смене: «А с какой стати им платят больше за меньшую смену?», — рассказывает Александр. — Когда были морозы в декабре, а я еще был в чате, хоть и не работал, искали курьеров, кто завелся, и предлагали 5 тысяч за выход плюс доставки. На январских праздниках тоже запара была: много заказов, плюс морозы, многие не могли завести машины.

Вскоре Александр работу курьером оставил — устроился на постоянное место по своему профилю, и его работа теперь никак не связана с доставкой. Работу курьером он воспринимает как удобное подспорье для тех, кто оперативно нуждается в деньгах — не более. При этом условия он называет тяжелыми и тоже, как и Антон, жалеет машину.

«Смена длится с 9 утра до 12 ночи»

22-летняя Полина раньше работала барменом, а в августе этого года решила попробовать устроиться сборщиком заказов на большой склад. Работала наравне с курьерами-доставщиками, но не выдержала больше четырех дней — работа оказалась тяжелой, однообразной и малооплачиваемой.

— У меня была ставка 180 рублей в час — никаких доплат, как у курьеров. Средняя ставка самих курьеров — 80−200 рублей в час. У них есть доплаты за непогоду, еще многое зависит от того, на чем ты доставляешь: если на велосипеде — платят меньше, если на скутере — больше. Некоторые ребята работают без выходных, смена длится порой с 9 утра до 12 ночи. Очень много заказов берут. Точную цифру не скажу, но они буквально не отдыхают никогда. При таком адском режиме, наверное, и можно сделать 100 тысяч рублей в месяц, — объясняет она.

Полине понадобилось два дня, чтобы запомнить, где лежат товары на складе Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Основную массу курьеров она описывает как молодых людей, у которых много сил и энергии. Ее опыт работы на складе выпал на самые жаркие дни августа, поэтому Полина видела, как мучаются курьеры, развозя заказы в отдаленные районы по самому пеклу.

— Но я не думаю, что они держатся там долго, потому что это чисто физически и морально нереально, — говорит девушка. — Но если ты сверхчеловек, можешь попробовать. Ну, вообще, там график плавающий, можно брать и смены поменьше. Я вот брала с девяти до шести вечера.

Как признается девушка, на складе на нее давила атмосфера: общения, к которому она привыкла в баре, не хватало, работать нужно было сверхбыстро, а также запомнить, где лежат товары на огромном складе. Через четыре таких тяжелых дня она решила уйти.

Выплаты, по ее словам, осуществлялись по сложной схеме — через другую фирму. Также для этого нужно было зарегистрироваться на стороннем сервисе. Помучавшись с регистрацией, Полина махнула рукой на заработанные 6 тысяч и решила их не добиваться. Никто с бывшей работы ей так и не позвонил, чтобы она забрала деньги.

— Большая часть курьеров — это студенты, и их устраивает и даже привлекает сменный график. Это такая возможность быстро заработать, так как выплаты еженедельны. И это возможность как бы переступить порог средней зарплаты фиксированной благодаря опять-таки надбавкам в виде погодных условий, в виде транспорта, скорости доставки. Но, скорее всего, такая работа временная, потому что все учатся для какой-то профессии, по которой и будут работать в будущем. Я не исключение, — отмечает она.