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Работа обзор Пенсия, которую вы потеряли: куда пропадает стаж из Соцфонда и можно ли его вернуть

Пенсия, которую вы потеряли: куда пропадает стаж из Соцфонда и можно ли его вернуть

Разбираемся, как найти и исправить ошибку в документах

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4 комментария
Проверить, верно ли вам насчитали стаж, никогда не поздно, но чем раньше вы это сделаете, тем проще будет исправить ошибку

За последние годы в пенсионной системе России произошла масса изменений: власти вводили и замораживали накопительные пенсии, отменяли и возвращали индексацию работающим пенсионерам, вводили пенсионные коэффициенты, поднимали пенсионный возраст. Неудивительно, что во всех этих изменениях легко запутаться и не уследить, правильно или нет вам рассчитали пенсию. Тем не менее приглядывать за состоянием пенсионного счета стоит, даже если вам еще работать и работать, — так вы вовремя заметите ошибки, которые могут негативно сказаться на будущей пенсии. Например, пропавший стаж.

— Захожу на сайт «Госуслуги» и вижу, что Социальный фонд где-то потерял мои три года трудового стажа, — пожаловалась редакции Городских порталов Марина из Нижнего Новгорода. — Мне 45. Трудовая книжка у меня с 18 лет. За всю жизнь я с тех пор была без работы максимум месяц, когда делала перерыв по недельке-две между конторами. То есть стаж у меня 27 лет, а СФР через «Госуслуги» показывает 24. Что делать, куда бежать?

По словам директора по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» Елены Лимоновой, такая пропажа стажа — распространенное явление. Так что даже если вы уверены, что у вас всё учтено и правильно, периодически проверять состояние своего лицевого счета в Соцфонде будет не лишним. Для этого нужно запросить выписку в СФР, это можно сделать на «Госуслугах». В выписке будут указаны периоды работы с датами. И если где-то есть пробел, которого быть не должно, — пора восстанавливать справедливость.

— Первым шагом будет подготовка обращения в Соцфонд с документами, подтверждающими трудовой стаж, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Шаранов. — Такими доказательствами могут быть трудовая книжка, трудовой договор или договор гражданско-правового характера. Зачастую потеря трудового стажа происходит из-за того, что работодатель не передавал данные о трудовом стаже или делал это с ошибками.

Что делать, если трудовой книжки нет?

Если трудовая книжка и договор потерялись, можно обратиться к бывшему работодателю за справкой о том, что вы у него работали. Если компании, где вы когда-то трудились, больше не существует, то обращаться нужно будет к ее правопреемнику. Но это уже может усложнить ситуацию — чем больше изменений произошло, тем больше вероятность, что какие-то данные будут утеряны. Именно поэтому следить за состоянием своего пенсионного счета лучше смолоду — искать документы через 30 лет сложнее, чем через полгода.

По словам директора по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» Елены Лимоновой, чаще всего теряется период работы с 1991-го до 2002–2005 годов, когда была проведена пенсионная реформа и появилось понятие страхового стажа. Период с 2002 по 2005-й был переходный, поэтому страховой стаж у людей начинался в разное время.

В страховой стаж засчитываются все периоды работы по трудовому договору. Также в страховой стаж могут быть включены периоды работы по договору гражданско-правового характера (ГПХ), но только если в это время платились пенсионные взносы. Кроме того, засчитывается время, когда человек не работал по уважительной причине — например, ухаживал за инвалидом или проходил срочную службу в армии.

— После развала СССР у людей были проблемы с документами, и документы по учету стажа не стали исключением, — отмечает Елена Лимонова — В тот период многие работали неофициально, не всегда даже понимая это. Записей в трудовой книжке за этот период может просто не быть, хотя человек работал.

Если записей в трудовой книжке нет, то это еще не значит, что стаж утерян безвозвратно. Способы его подтвердить есть: например, поискать в архивах. СФР в этом должен помочь, но гарантий, что нужная информация найдется, — нет.

— Еще один вариант — предоставить квитанции о получении заработной платы, — говорит Елена Лимонова. — Но, во-первых, скорее всего, они у вас не сохранились. Во-вторых, в них тоже могут быть ошибки. Работодатели часто вписывали в них имена неправильно — без отчества или даже сокращенные: Елена — Лена, Виктор — Витя. Если принести такие документы в СФР, то, скорее всего, вам откажут в перерасчете.

Что делать, если Соцфонд отказал?

По какой бы вам причине ни отказали, нужно требовать, чтобы выдали письменный мотивированный отказ — он пригодится, если вы решите бороться дальше. Если в региональном отделении отказали, копию отказа и все собранные документы можно отправить выше — на федеральный уровень. Это можно сделать через «Госуслуги» или по почте, жалобу рассмотрят в течение 30 дней.

Но даже если Соцфонд отказал вам на всех уровнях, у вас нет ни трудовой книжки, ни трудового договора, ни справки с места работа, а в архивах ничего не нашлось, это всё еще не значит, что стаж утрачен безвозвратно. Доказать, что вы работали, можно в суде.

— В суде доказательством осуществления трудовой деятельности могут стать свидетельские показания бывших коллег, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Шаранов. — Но нужно учесть, что суд примет во внимание только свидетельские показания граждан, у которых сохранились документы о работе.

По словам Елены Лимоновой, положительная практика по таким делам существует, правда, большинство дел доходит до апелляции или кассации. Это значит, что разбирательства будут довольно долгими, так что придется запастись терпением.

ПО ТЕМЕ
Соцфонд СФР Пенсии Выплаты и пособия Социальный фонд Страховой стаж Стаж
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Комментарии
4
Unclе Sam
14 августа 2024, 08:09
гг, как всегда - ошиблись работнички фонда, а денег лишились обычные граждане.
Unclе Sam
14 августа 2024, 08:11
Бэнски завершил девятое изображение на стенах Лондонского зоопарка. На нём горилла приподнимает кусок ткани, из-под которого выбирается тюлень и выпархивают птицы, из темноты видны глаза других животных.
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