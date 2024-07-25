«Зашла в дежурку, поняла: мое»: как сибирячка рулит железнодорожной станцией — ее наградил президент

Юлия Кравчук, 43 года, мама двоих детей и дежурная по станции Болотная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











8 июля Владимир Путин подписал указ о награждении россиян из разных регионов государственными наградами. Жительницу небольшого городка Болотное под Новосибирском Юлию Кравчук наградили медалью ордена за «За заслуги перед Отечеством II степени». Женщина работает дежурной по железнодорожной станции и считает эту профессию своим призванием. Корреспонденты НГС отправились знакомиться с Юлией — улыбчивая станционная смотрительница рассказала о том, как попала на работу в РЖД, показала, как передвигаются поезда, а еще поделилась личным: о чем мечтает, из-за чего переживает и считает ли себя достойной президентской похвалы.



Здание вокзала ж/д станции Болотная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С Юлией Кравчук мы договорились о встрече прямо в разгар ее рабочего дня — хотелось посмотреть, как всё устроено изнутри.

На станцию Болотная мы прибыли к полудню, нас встретили начальник вокзала Андрей Дрига и местный охранник Рекс. Мы ехали на машине, потом перебирались через пути, далее шли по длинному коридору — добраться до Юлии оказалось не так-то просто.

Понятно, что ничего не понятно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Юлия Кравчук работает вместе с помощницей Дарьей — девушка сидела за пультом. Напротив — внушительного вида табло: цифры — номера путей, буквы — обозначения светофоров, световыми дорожками разных цветов отмечены маршруты поездов, прочие знаки и символы понятны только железнодорожникам. Следить за табло нужно очень внимательно.

— Даша, мы едем с 6-го на 12-й? — отвечая на наши вопросы, Юлия внимательно следит за табло и работой помощницы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На столе перед Юлией — монитор со схемой проезда поездов, несколько телефонов, которые то и дело звонят, журнал для записей и прочие необходимые для работы предметы.

— Сегодня еще тихо, вам повезло, — отмечает Юлия, положив трубку.

«Зашла в дежурку — поняла: мое»

В сфере транспорта Юлия работает уже 24 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Юлия Кравчук — потомственная работница РЖД. На железной дороге работали ее родители, мама тоже была дежурной по станции и часто брала дочку на работу.

— Я еще в садик ходила, совсем маленькая. Мне было интересно нажимать на кнопки или кричать по громкой связи: «Четный по второму, нечетный по первому!» — вспоминает она с улыбкой.

После окончания школы мать предложила ей поступить в Новосибирский техникум железнодорожного транспорта. Несмотря на то что у Юлии были мысли выучиться на врача — ее интересовала хирургия, — железная дорога оказалась ближе к сердцу. И о своем выборе Юлия ни разу не пожалела.

Мы попросили Юлию объяснить, что показывает табло, — вникнуть очень непросто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Должность дежурной по станции Юлия заняла не сразу: мест не было, сказали ждать. Некоторое время она работала на базе пассажирского вагонного депо — ездила из Болотного в Новосибирск. Работа была тяжелой и не по душе, призналась Юлия, и она сильно уставала.

Отработав пару лет, она ушла в декрет, а когда вернулась, поняла: силы на исходе. Следующим пунктом в карьерной истории Юлии стала ж/д станция Чебула.

— В Чебуле я просидела с 2005 по 2008 год и снова ушла в декрет. Спустя полтора года я вышла уже сюда, в Болотное. В техникуме я проходила здесь практику. Помню, обошла все профессии, но как только зашла в дежурку, поняла: мое. Работа — вся моя жизнь, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, — говорит Юлия Кравчук.

«Если что-то случается, думать некогда»

Периодически Юлия отвечала на звонки и делала пометки в журнале Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дежурный по железнодорожной станции обеспечивает проходимость поездов, следит за их движением, обеспечивает безопасный пропуск, контролирует пассажирские и грузовые перевозки.

— По сути, я помощник начальника станции, в его отсутствие я руковожу всеми процессами движения и всеми работниками, — объясняет Юлия Кравчук.

Дежурные работают посменно. Заступая на смену, первым делом они принимают станцию, после знакомятся с положением дел, проводят инструктаж сотрудников. В течение смены нужно четко придерживаться плана. Работа ответственная, не для каждого: требуется определенная сноровка, быстрота реакции.

— Если что-то случается, думать некогда — нужно действовать по инструкции, а ее нужно знать наизусть, — объясняет специалист. Свою работу Юлия научилась выполнять буквально с закрытыми глазами.

Очень важно соображать и действовать быстро Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Нестандартные ситуации периодически случаются: сход подвижного состава с рельсов или врез стрелки, остановка состава на перегоне. Но чрезвычайно опасных в практике Юлии не было.

— Еще во время работы в Чебуле» моя наставница Валентина Григорьевна говорила мне: «Что-то случилось — не торопись, стакан воды выпей, а потом действуй». Конечно, случись что — боишься: нужно всё сделать правильно, от моих действий зависит исход ситуации. В голове от волнения всё перемешивается, говоришь себе: «Стоп. Переживать некогда, нужно действовать», — рассказывает Юлия Кравчук.

Железная дорога занимает особое место в сердце Юлии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывает, что после тяжелой смены она еще долго размышляет о том, что нужно было сделать «вот так, а не вот так, получилось бы быстрее». Порой даже ночью ей снится работа.

Восстанавливаться после тяжелого рабочего дня ей помогают сон и прогулки на свежем воздухе.

— Иногда без выходных работаем — всякое бывает, но ничего, справляемся. Время на отдых в любом случае находится: день отоспаться, во второй куда-нибудь поехать, сходить. Отдыхать важно: в нашей профессии нужна ясная голова, — объясняет женщина.

Медаль «За заслуги перед Отечеством»

Юлия горда тем, что ее работу оценили столь высоко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дежурной по станции Болотная Юлия Кравчук работает уже 14 лет. Но президентская награда ее удивила.

— Все меня поздравляют, но ведь я обычный сотрудник, такой же, как и другие, — скромно говорит она.

Ж/д станция Болотная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











О награде Юлия узнала, лишь когда ей позвонили с предложением об интервью, сам орден она еще не видела.

— Мне приятно и радостно оттого, что меня отметили, что я достойна этого. Правда, я не думала, что заработаю признание так рано, ведь еще даже 30 лет стажа нет, — говорит она. — Если честно, то я хочу заслужить еще и звание «Почетный железнодорожник».

Юлия предполагает, что работать дежурной будет до самой пенсии: ей нравятся родная станция, коллектив, атмосфера. Но не исключает она и того, что может захотеть дальше — в большой город.

«Дома я пушистый котенок»

Юлия научилась переключаться между домом и работой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Юлия Кравчук всю жизнь прожила в Болотном. Свой дом, огород, но без хозяйства — только коты. Старший сын живет в Томске, работает в правоохранительных органах — женщина им очень гордится. Дочка еще школьница.

Порой женщина беспокоится о том, что из-за высокой нагрузки она мало времени уделяет семье, но родные всё понимают. Не сразу, но Юлия научилась оставлять командирский тон на работе.

— Дома я пушистый котенок — могу полежать, чтобы за ушком погладили. На работе я совершенно другая: поругаться могу, покричать. Знаете, и кнут, и пряник, — шутит дежурная.

В выходные дни она с удовольствием занимается огородом, хлопочет по дому, любит готовить что-нибудь вкусное и особенное, чтобы порадовать семью.

— Беляши, пироги, пиццы — это мы все любим, — говорит она.

Жизнь в Болотном спокойная и размеренная: кроме дома и работы, заниматься особо нечем. Можно отдохнуть на пирсе, погулять или сходить в кино.

Болотное — небольшой город с населением в 15 644 человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Юлия в разводе. Говорит, спустя 18 лет брака с бывшим мужем случилось недопонимание — так бывает. Раскисать времени не было: начала всё с нуля — сначала сняла квартиру, потом купила дом.



— Никогда нельзя давать слабину. Слёзы ни к чему, только больше себя расстроишь. Если бы я опустила руки, что бы было? Думаю, меня работа закалила, плюс характер. Моя мама — сильная духом женщина, я в нее, — рассуждает Юлия.

Сибирячка уверена: человеку нужно к чему-то стремиться. Если просто сидеть на месте и чего-то хотеть, результата не будет.

Главная мечта Юлии — чтобы ее дети хорошо жили.



— Я счастливый человек, счастливая женщина. У меня всё есть: дети, любимый мужчина, любимая работа. Чего не хватает? Отпуска на море. Очень хочу в Турцию. Но это позже. Обязательно слетаем, — улыбается дежурная по станции.

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