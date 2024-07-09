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Работа Владимир Путин наградил 9 новосибирцев: среди них — доярка и чиновник

Владимир Путин наградил 9 новосибирцев: среди них — доярка и чиновник

Президент подписал указ 8 июля

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25 комментариев
Указ Владимира Путина о вручении наград и званий датирован 8 июля

8 июля Владимир Путин подписал указ о награждении россиян из разных регионов государственными наградами. Среди них есть жители Новосибирской области. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно указу, медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получили доярка ООО «Раздольное» Марина Артюхова и директор АО «Бердский строительный трест» Александр Воронин.

По информации сервиса RusProfile, АО «Бердский строительный трест» зарегистрировано в 2002 году. Руководитель — Павел Воронин. Выручка компании в 2023 году составила 3,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 183 миллиона рублей. Учредители на сайте не указаны.

Медалей ордена за «За заслуги перед Отечеством I степени» удостоились директор МУП «Горводоканал» Новосибирска Юрий Похил, индивидуальный предприниматель из Новосибирской области Роман Колосов и дежурный по ж/д станции Болотная Юлия Кравчук.

Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получили начальник участка Инской ж/д станции Евгений Сабитов, дежурная по ж/д станции Обская Альбина Парахневич, а также дежурная по станции Болотная Людмила Шатрова.

Орден Почета получила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

— Для меня это уже вторая награда по указу президента, первая была медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Любой человек будет этому рад, потому что награда высокая, — прокомментировала указ Путина Нина Шалабаева в разговоре с НГС.

Медаль ордена за «За заслуги перед Отечеством I степени» получил и директор МУП «Горводоканал» Новосибирска Юрий Похил, а в конце мая он стал почетным жителем города Новосибирска.

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Комментарии
30
5050
9 июля 2024, 15:47
Медалей ордена за «За заслуги перед Отечеством I степени» удостоились директор МУП «Горводоканал» Новосибирска Юрий Похил За то что воду вырубают
Картавый
9 июля 2024, 16:05
Когда уже ботов награждать будут? Ведь они больше всех стараюсь для царя и во имя царя.
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