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Работа Не сгорите на работе! Кого начальник должен отпустить отдыхать из-за жары

Не сгорите на работе! Кого начальник должен отпустить отдыхать из-за жары

И что будет, если он этого не сделает

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Если в офисе слишком жарко, рабочий день должны сократить

Лето в самом разгаре, и, конечно, хочется проводить его не на работе, а где-нибудь на берегу моря или хотя бы речки. Тем, у кого отпуск прямо сейчас или будет в ближайшие дни, мы искренне завидуем и чуть менее искренне желаем хорошо провести время. А для всех остальных у нас есть маленький лайфхак, как работать в самую жару чуть меньше, а отдыхать чуть больше. И он даже легальный!

Не только вы и ваши коллеги считают, что в жаркую погоду работается хуже — с этим согласен и Роспотребнадзор, который говорит, что она «приводит к ухудшению условий труда». На случай такой погоды у ведомства даже есть памятка о том, как их улучшить. В ней говорится, что температуру в помещении следует поддерживать на уровне 24–25 °C. Но без кондиционера это сделать вряд ли удастся, так что есть и другой вариант.

— Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 °C, рекомендуется сокращать рабочий день на час. При повышении до 29 °C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5 °C — на 4 часа, — сообщает пресс-служба ведомства.

Сохраняйте памятку — покажете ее в жару своему начальнику

При этом если работа не сидячая, а предполагает физическую нагрузку, то температура должна быть еще ниже. Насколько ниже, зависит от степени нагрузок. Например, если сотрудники таскают тяжести больше 10 кг, то по СанПину оптимальная температура в помещении — 18–20 °С.

Максимально допустимая температура на рабочем месте зависит от характера работы

Если в помещении добиться нужной температуры можно с помощью кондиционера, то при работах на открытом воздухе с жарой ничего не поделаешь. Поэтому ведомство дает на этот случай отдельные рекомендации. При температурах выше 32,5 °C Роспотребнадзор советует скорректировать рабочий день так, чтобы в самую жару сотрудники на улице не находились, — перенести часть работ на утреннее или вечернее время.

В ведомстве называют температуру свыше 32,5 °C экстремальным микроклиматом и советуют делать перерывы каждые 15–20 минут, по 10–12 минут отдыхая в прохладном помещении. В общей сложности на жаре можно работать полтора-два часа за смену, если есть специальная защитная одежда, то этот срок увеличивается до 4–5 часов.

Все нормы, о которых говорит Роспотребнадзор, прописаны в СанПине. По закону работодатель обязан обеспечить безопасные для человека условия труда, которые установлены санитарными правилами. Если он этого не делает, то тем самым нарушает право сотрудников на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Работники могут жаловаться в инспекцию труда, для работодателя предусмотрен штраф — на первый раз до 50 тысяч рублей.

А вас отпускают домой, когда жарко?

Да, у нас с этим строго
Нет, начальникам наплевать
Нет, у нас кондиционер
Я работодатель и соблюдаю законы
Я начальник, и я не хочу никого отпускать, я хочу, чтобы все работали

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