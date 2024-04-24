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Зарплату бюджетникам планируют поднять на 10,5%

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Работа Зарплату новосибирским бюджетникам планируют поднять на 10,5%

Зарплату новосибирским бюджетникам планируют поднять на 10,5%

Решение должны принимать летом

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Губернатор объяснил, что средства на индексацию выделяют каждый год

Зарплату бюджетникам планируют поднять на 10,5% в Новосибирской области. Как рассказал губернатор Андрей Травников в прямом эфире телеканала «ОТС», выплаты могут стать еще больше.

По словам губернатора, власти каждый год находят ресурсы для индексации зарплат бюджетником, для расчетов используют официальную статистику по росту зарплат в регионе. Последние два года, говорит Травников, инфляция была высокая, зарплаты росли сильнее, чем ожидали, поэтому индексация была два раза: в июне и октябре. Первая индексация составила почти 10%, вторая — 7,5%.

— На 2024 год мы в бюджете предусмотрели средства исходя из официального прогноза, который давался на 10,5%. По итогу первого квартала уже понятно, что темпы будут выше. Вчера депутаты добавили дополнительные средства в резервный фонд, чтобы, в том числе, предусмотреть резерв для опережающего повышения зарплат бюджетников, — рассказал губернатор региона в прямом эфире на «ОТС».

Решение о повышении зарплат в этом году будут принимать летом, тогда же и решится вопрос о конкретной сумме, дате и периодичности в году. Андрей Травников также объяснил, что в среднем в прошлом году зарплата бюджетников увеличилась почти на 18%, средние цифры, говорит губернатор, могут вызывать споры, но они подтверждены уплаченным НДС.

Посмотрите прямой эфир с губернатором

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске не хватает рабочих, а их зарплаты растут. Ценные кадры стараются удержать на производстве.

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Зарплата Индексация Выплаты Деньги Бюджетники
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