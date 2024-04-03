«Мать сидела с ним в кабинете»: сибирячка обиделась, что ее сына с синдромом Дауна на работе прячут за ширму

В центре считают, что мать недовольна, что сама не сможет больше располагаться в кабинете вместе с сыном Источник: страница Татьяны Есиповой во «ВКонтакте»











Прокуратура Новосибирской области объявила о проверке соблюдения прав сотрудника Центра креативных индустрий с инвалидностью. Накануне его мать пожаловалась в соцсетях, что ее 26-летнему сыну с синдромом Дауна перестали предоставлять полноценное рабочее место, более того, его огородили от остальных коллег ширмой. НГС пообщался со сторонами трудового конфликта.



«Пятно невежества и безразличия»

— В своих доводах заявитель указала, что работодатель не предоставил рабочее место ее сыну. Фактически ее сын лишен возможности осуществлять трудовые функции. Прокуратура проверит соблюдение трудового законодательства в ГБУК НСО «Центр креативных индустрий», — сообщили в прокуратуре.



Мать парня Татьяна Есипова рассказала о ситуации на своей странице во «ВКонтакте». По информации из поста, ее сын работает в центре с 2019 года и ранее у него был отдельный рабочий кабинет. Новое руководство ЦКИ, со слов Есиповой, лишило инвалида этого комфортного места.



— В шикарно отремонтированном помещении проектного офиса с новой мебелью в углу поставили ширму сомнительного качества, выглядящую пятном человеческого невежества и безразличия, — рабочее место человека с ментальными нарушениями. В этот холл будет приходить много людей, желающих осчастливить других своими культурными проектами. И вот на пути движения модной толпы возникает странный предмет — чудовищно нелепая, белая, как в больничных кабинетах, мятая ширма, за которой оборудовано рабочее место для инвалида, — рассказала Есипова в своем посте.



В ЦКИ заявили НГС, что жалоба Есиповой послужила основанием для визита уполномоченного по права человека НСО в центр.



— По итогам этой проверки нарушений трудовых и иных гражданских прав Есипова П. А. не выявлено. Представленный на фотографиях реквизит Центра креативных индустрий не является оборудованным рабочим местом. Сотрудник центра с ОВЗ в настоящее время находится в отпуске. Министерством культуры Новосибирской области ситуация взята на контроль. Мама сотрудника Центра креативных индустрий с ОВЗ приглашена 9 апреля на личный прием, — сообщили в Центре креативных индустрий.



Сами сотрудники центра считают, что в своем посте Татьяна Есипова не рассказала о довольно важных нюансах.



— Предыдущее рабочее место Есипова, то есть кабинет с компьютером, постоянно занимала его мать, которая называет себя «сопровождающим инвалида лицом», что грубо противоречит как ИПРА инвалида (отсутствие необходимости в сопровождающем лице), так и правилам внутреннего трудового распорядка ГБУК НСО «ЦКИ» (нахождение посторонних лиц в служебных помещениях учреждения). Поведение женщины носит демонстрационно-провокативный характер, с ее стороны звучат заявления типа «я уйду отсюда только тогда, когда я этого захочу», «я сама буду определять место, где мы с сыном будем сидеть», — посетовал сотрудник ЦКИ на условиях анонимности.



«Удовлетворение личных амбиций»

Собеседник добавил, что все преференции сыну Есипова ранее выбила с помощью своих связей — ранее она была заместителем председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда занятости населения Законодательного собрания НСО и по совместительству — заместителем секретаря НРО партии «Единая Россия».



— Когда Есипову показали новое рабочее место, сам он был доволен. Однако отсутствие личного кабинета не устроило его мать, она тут же спровоцировала его на слезы. Когда Есипов заплакал, мать стала снимать его на сотовый телефон, угрожая руководству ЦКИ проблемами, — добавил сотрудник ЦКИ.



Редакция располагает докладной запиской директора Центра креативных индустрий Андрея Васильева министру культуры Новосибирской области.



— Полагаем, что жалоба, инициированная гражданкой Есиповой, направлена на удовлетворение ее личных амбиций и потребностей — предоставление ей места в отдельном кабинете, хотя сотрудником ГБУК НСО «ЦКИ» она не является. В самой жалобе содержится ряд заведомо ложных, противоречащих фактам утверждений Есиповой. Можем предположить, что в действиях гражданки Есиповой усматриваются признаки злоупотребления своим правом, — говорится в докладе министру.

Татьяна Есипова в разговоре с НГС заявила, что начала сопровождать сына на работу только после того, как был уволен закрепленный за ним наставник.