«Вместо 30 тысяч получаю 400»: как сисадмин уволился с завода и стал блогером-миллионником

Константин начал развивать блог, работая на заводе Источник: Константин Белухин











Константин Белухин из Омска получил золотую кнопку от YouTube за миллион подписчиков три года назад. Он снимает кинообзоры на блокбастеры, и сейчас на его канале KINOKOS 1,75 миллиона подписчиков. Пять лет назад он работал на заводе трубной изоляции и получал 30 тысяч, но в один момент решил бросить работу и сделать хобби основным источником дохода. Как Константин вышел на 400 тысяч в месяц и с чем столкнулся, когда бросил завод, — в материале наших коллег из NGS55.RU.

Мизерные просмотры и 30 подписчиков

Самые популярные ролики на YouTube-канале KINOKOS посвящены блокбастерам — это финал «Мстителей», отечественный «Т-34» и голливудский «Веном». У первого из них — 12 миллионов просмотров. Многие видео собирают по 9, 6, 5, 4 и 3 миллиона просмотров. Успех подтверждают серебряная и золотая кнопки, которые висят на стене в квартире Константина. Первую дали за сто тысяч подписчиков, вторую — за миллион. В своих видео блогер с юмором разбирает огрехи и ляпы сценариев и съемок в голливудских блокбастерах.

Золотую кнопку Константин получил в 2020 году Источник: Константин Белухин











Аудитория Константина — любители супергеройских фильмов и комиксов. В основном это мужчины. Фильмы для обзоров он выбирает по жанрам. Блогер рассказал, что берется не за всё подряд, чтобы не терять аудиторию:



— У меня хорошо заходят супергеройские фильмы. Боевики по типу серии про Индиану Джонса — нет. Заходит новая фантастика и блокбастеры, как, например, «Дюна» и «Дэдпул». Я не беру комедии, ужасы и мультики, потому что изначально мой канал не для детей и не для любителей ужасов. Обзор на «Т-34» у меня очень хорошо собрал по просмотрам, потому что мои зрители любят танки, как и многие в России. Или, например, недавно вышла «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон, у которого много негативных отзывов. Фильм резонансный, поэтому я готовлю на него обзор.

Так выглядит главная канала и обложки самых популярных видео KINOKOS Источник: канал KINOKOS / YouTube.com











Но до того как на канал Константина подписались 1,75 миллиона человек, он работал сисадмином на заводе трубной изоляции и получал 30 тысяч рублей в месяц. Вечерами смотрел фильмы и обзоры на других каналах. Он говорит, что болел кино с самого детства:



— Как-то раз отец домой принес видеомагнитофон. Я маленький просто днями напролет засматривался фильмами, а когда подрос, стал сам покупать кассеты на карманные деньги. До 30 лет я с семьей жил в Семипалатинске. Здесь же окончил финансовый университет и почти 7 лет проработал в банке, выдавая потребительские кредиты. В IT-отделе освободилось место, и я перешел туда, так как 10–11-й классы окончил в колледже по специальности «оператор ЭВМ».

Три года Константин совмещал завод и блог Источник: Константин Белухин











За лучшей жизнью Константин поехал в Омск и устроился на завод. Так как в Семипалатинске ему дали поработать в IT-отделе, то проблем с устройством здесь у него не было. Спустя три года после переезда Константину пришла мысль о том, чтобы записать первое видео о кино. По его словам, на это вдохновил YouTube-канал, где другой парень рассказывал о киноляпах:



— В 2016 году я случайно наткнулся на канал «Киногрехи». Так понравились ролики: автор показывал кадры из фильма и логические нестыковки, ляпы. То стакан не той стороной стоит, то номера на машинах другие. Я подумал: «Блин, я же кино люблю, наверное, я так смогу». Конечно, вдохновил и BadComedian. Он один из первых начал делать кинообзоры на платформе. Я посмотрел несколько уроков, списался с похожими на меня блогерами, и пошло-поехало.

Сейчас блогер готовит обзор на «Мадам Паутину» Источник: Константин Белухин











Блогеры объяснили Константину, как правильно монтировать ролики и как записывать звук, и в июле 2016 года он завел канал, сделал наперед несколько видео и постепенно стал заливать их. Подписались друзья и знакомые, но этого для заработка мало. Сначала у него было всего лишь 30 подписчиков на канале и мизерные просмотры, но он продолжал записывать видео. Для того чтобы подписчики начали прибавляться, понадобилось полгода.



Монтировал по ночам

Запал Константина не угасал, несмотря на работу впустую первые несколько месяцев. Он рассказал, что сидел каждый вечер после работы за компьютером:



— Я был заряжен, потому что люди хвалили в комментариях. Работа была на заводе до пяти, есть свободные суббота и воскресенье. Приходил домой, садился, писал сценарий. Через пару дней озвучивал, на четвертый монтировал. На один ролик всегда уходило пять-шесть дней работы по вечерам.



Число подписчиков стало увеличиваться только после того, как Константин купил лайк у автора канала «СоколТВ», который выпускает похожий контент. Через полгода цифра в графе «подписчики» изменилась с 30 до 30 000.

Константин редко появляется в кадре, в основном на онлайн-трансляциях Источник: канал KINOKOS / YouTube.com











Через год появилась серебряная кнопка. В этот период Константина стала поддерживать новая девушка, с которой он завел служебный роман. Несмотря на загруженность парня по вечерам, они не расставались и продолжали развивать отношения. По словам блогера, заработок с ютьюба позволял обоим уйти с завода, но долгое время они не решались это сделать:



— Три года я совмещал блог и завод. Дома по вечерам делал ролики, монтировал по ночам. Канал уже стал приносить достаточно денег, и я мог после первого года работы канала уже уйти с завода. Но всегда чего-то боялся: вдруг YouTube закроется, либо мой канал заблокируют, а еще боялся проблем с авторскими правами.



Смысла работать за 30 тысяч не было

Уволиться Константин смог благодаря Анне. Девушка ушла первая, следом за ней — Константин. Затем пара поженилась. Блогер рассказал, что в работе на заводе он перестал видеть всякий смысл:



— Мы купили квартиру, обустраивали быт. Я созрел через пару месяцев после того, как ушла Аня. Смысла не было работать за 30 тысяч, когда у тебя есть доход почти в 400. Сейчас у нас двое маленьких детей. Жена стала заниматься детьми и домом, да и у меня стало больше времени на семью и блог.

Свои ролики Константин монтирует сам Источник: Константин Белухин











Блогер перестал беспокоиться из-за увольнения, потому что накопил подушку безопасности. Помогает Константину и жена: вычитывает материал и рассказывает, как говорить уместно, а как нет. В основном же блогер работает в одиночку: сам смотрит фильмы, озвучивает ролики, монтирует и подбирает шутки. Вместе с популярностью пришли не только деньги, но и хейтеры. По словам Константина, из-за этого он сменил формат своих видео:



— Я отказался от киноляпов в пользу кинообзоров с мемными вставками. Было много хейта. Мол, что ты придираешься, это же кино. Новый формат я назвал «грехообзор». Там я пересказываю сюжет и больше шучу или троллю персонажей. После этого хейта и критики стало меньше. Юмор люди воспринимают проще, да и мне самому больше нравится так делать.

В ролики Константин вставляет интересные факты о том, что происходило на съемочной площадке фильма, а также мемные отрывки из игр и советских фильмов. В ироничной манере он высмеивает ляпы в кино и нелогичные сюжетные ходы. Например, слишком беспечное поведение киллеров в «Мистер и миссис Смит».

Хейтеры отправляют на завод

Константин называет себя человеком семейным. Большую часть времени он проводит дома, любит ездить в стрелковые клубы и ходить в кинотеатры. Также блогер устраивает встречи с подписчиками. Например, вместе с ними Константин недавно ходил на премьеру «Дюны-2»:



— 20-летние ребята написали, мол, давай сходим, у нас мечта с тобой в кино сходить. Собрались компанией маленькой, человек пять, я кайфанул. Я вообще открытый: мне пишут, я отвечаю. Готов сходить и посмотреть фильм с поклонниками. Конечно, такие встречи редкие, потому что я лицом в кадре почти не свечу, но всё же.

Блогер за озвучкой ролика по фильму «Мстители: война бесконечности» Источник: Константин Белухин











Сейчас Константину работать с блогом проще: есть база вставок, которые он собирал восемь лет, появились рекламодатели. Несмотря на отключение монетизации, доход Константина держится на прежнем уровне. Блогер рассказал, что пережил это изменение не болезненно:



— У меня на тот момент были сторонние рекламодатели, и мне хватало, чтобы продолжать комфортно жить. Часть дохода потерял, но отношусь к этому не критично. Да, это неприятная штука, но она больше повлияла на мелкие каналы, которые зарабатывали как раз с помощью монетизации без сторонних рекламодателей.



Свои ролики он заливает и на другие платформы, например на «Дзен». Это позволяет не так сильно бояться за то, что с основным каналом что-то случится. А еще у него есть канал на Boostie, что тоже добавляет денег в копилку.

Получить такую кнопку — мечта любого блогера Источник: Константин Белухин











С хейтерами Константину тоже стало гораздо проще справляться. На гневные комментарии он отвечает шуткой:

