Когда нас ждут следующие длинные выходные: публикуем календарь

Вот и прошли длинные выходные, за которые спасибо можно сказать прекрасным дамам и Международному женскому дню. После такого мини-отпуска многие задаются вопросом: «А когда снова предстоит хорошенько отдохнуть?» И тут у нас для вас две новости.
Первая — ждать длинных выходных придется больше месяца. После
И вот тут начинается вторая новость: с
А уже на следующей неделе наступит еще один праздник, День Победы. Благодаря ему выходные продлятся с 9 по
Также напомним, что по закону 8 мая — сокращенный рабочий день, а это значит, что рабочий день длится на час меньше. Правда, касается это не всех, например сотрудники медучреждений, СМИ и общественного транспорта закончат работу как всегда.