Когда нас ждут следующие длинные выходные: публикуем календарь

Вот и прошли длинные выходные, за которые спасибо можно сказать прекрасным дамам и Международному женскому дню. После такого мини-отпуска многие задаются вопросом: «А когда снова предстоит хорошенько отдохнуть?» И тут у нас для вас две новости.

