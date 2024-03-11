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Когда нас ждут следующие длинные выходные: публикуем календарь

Запаситесь терпением, скоро всё будет

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Вот и прошли длинные выходные, за которые спасибо можно сказать прекрасным дамам и Международному женскому дню. После такого мини-отпуска многие задаются вопросом: «А когда снова предстоит хорошенько отдохнуть?» И тут у нас для вас две новости.

Первая — ждать длинных выходных придется больше месяца. После 8 марта еще шесть недель не будет никаких государственных праздников, а последняя суббота апреля и вовсе рабочая.

И вот тут начинается вторая новость: с 28 апреля нас ждут длинные выходные — благодаря Первомаю они продлятся целых 4 дня, по среду, 1 мая, включительно.

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А уже на следующей неделе наступит еще один праздник, День Победы. Благодаря ему выходные продлятся с 9 по 12 мая. В итоге в мае мы работаем 20 дней, а отдыхаем 11 дней.

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Также напомним, что по закону 8 мая — сокращенный рабочий день, а это значит, что рабочий день длится на час меньше. Правда, касается это не всех, например сотрудники медучреждений, СМИ и общественного транспорта закончат работу как всегда.

КалендарьРаботаВыходныеПраздник1 Мая9 МаяДень Победы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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