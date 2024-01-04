«Для многих мужиков это все равно, что к психологу сходить»: как устроена работа эскорт-агентств и кто туда обращается

— А вы все в каком-то офисе находитесь или как?



— Операторы в офисах в кабинетах, а девочки… Нет определенного места, где они чисто конкретно постоянно зависают. Потому что все всё понимают, соседи слышат, им всегда нужен передвижняк. Поэтому посуточно квартиры им фирма снимает. На сутки тебе снимут квартиру за полторы тысячи, фирма оплачивает аренду, девочка за сутки может столько денег заработать, что вот эта полторушка — просто пыль. Она может и с одним чуваком сутки провести, может с разными. Может не спать с ними, многие просто за общением приезжают. Для многих мужиков это как к психологу сходить, просто прийти, выговориться, излить свою душу, потому что они понимают, что дальше этой девочки информация никуда не пойдет. Они пообщались, ему стало легче, и они попрощались. При этом, если мужик захочет, он может переспать с ней. Это проще, чем любовницу заводить, которая может разрушить его семью.