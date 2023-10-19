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Новосибирск попал в топ самых счастливых городов России — чем довольны работающие жители

Жители любят свою работу и коллег

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Для новосибирцев важно, чтобы работа была стабильной

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Новосибирск попал в топ-15 самых счастливых городов России и занял в нем последнее место. Данные посчитали аналитики «Авито Работа».

По информации специалистов, опрос прошли более 10 тысяч россиян. Так удалось выявить 15 городов-счастливчиков. Среди работающих новосибирцев всем оказались довольны 40% опрошенных.

— Эксперты изучили основные атрибуты счастья на месте работы. На первое место работающие новосибирцы поставили стабильность и надежность организации (41%), затем — приятный коллектив (35%), гибкий график (33%), хорошие условия (31%) и социальную значимость компании для общества (23%), — сообщили аналитики.

Также почти половина новосибирцев (46%) сообщили, что испытывают «синдром воскресенья» — тревогу перед грядущей рабочей неделей.

По уровню счастья в лидерах оказались Омск, Екатеринбург — по 57% опрошенных оказались счастливы, Волгоград — 54% и Санк-Петербург — 53%.

Недавно стало известно, что Новосибирск занял первое место среди самых криминальных городов России по данным за середину 2023 года.

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