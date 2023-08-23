Новосибирск вошел в топ самых криминальных городов мира. В России мы лидеры

Новосибирск снова занял первое место среди самых криминальных городов России. Данные за середину 2023 года опубликовал международный сервис Numbeo, который ежегодно формирует рейтинг городов мира по уровню преступности.
Первое место среди городов России занял Новосибирск, ниже расположились Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород. Лидером среди всех городов мира стал Каракас, расположенный в Венесуэле.
На сайте написано, что при составлении рейтинга специалисты Numbeo берут за основу два показателя: индекс преступности и индекс безопасности. Данные формируют на основе опроса местных жителей.
Согласно критериям, уровень преступности ниже 20 считается очень низким, от 20 до 40 — низкий, от 40 до 60 — средний, от 60 до 80 — высокий, а показатели выше 80 оцениваются как очень высокий уровень преступности. Новосибирск среди других городов мира занял 154-е место, индекс преступности составил 47,6, этот показатель оценивается как средний.
Санкт-Петербург оказался на 221 месте с индексом преступности 39,4, Москва — 240-е место с показателем в 36,4, а Нижний Новгород расположился на 289 месте с показателем в 28,6. Другие города России в рейтинг не вошли.
При этом весной этого года Новосибирск занял 182-е место с показателем преступности 47,7 и был лидером среди городов России.