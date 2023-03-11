Новосибирск возглавил топ самых криминальных городов России

Среди самых криминальных городов России Новосибирск занял первое место. Такие данные опубликовал сервис Numbeo, который ежегодно формирует рейтинг городов мира по уровню преступности.
При составлении рейтинга специалисты Numbeo берут за основу два показателя: индекс преступности и индекс безопасности. Данные формируются на основе опроса местных жителей.
Согласно критериям, уровень преступности ниже 20 считается очень низким, от 20 до 40 — низкий, от 40 до 60 — средний, от 60 до 80 — высокий, а показатели выше 80 оцениваются как очень высокий уровень преступности. Так, среди мировых городов Новосибирск занял 182-е место, индекс преступности города составил 47,7 балла из 100, а индекс безопасности — 52,3.
Также в тройку опасных городов России вошли Екатеринбург, 197-е место с показателем индекса преступности 46,4 балла, и Санкт-Петербург с показателем 39,7 балла (254-е место).
Москва и Нижний Новгород, расположившись на 282-м и 347-м местах, вошли в пятерку наиболее небезопасных городов России.
Ранее в региональном МВД назвали районы Новосибирска с наибольшим числом грабежей. Так, Кировский район занял первое место в рейтинге: там зафиксировали 90 подобных преступлений.