Районы Новосибирска с наибольшим числом грабежей назвали в МВД

Кировский район Новосибирска занял первое место в рейтинге районов с наибольшим числом грабежей. В 2022 году там зафиксировали 90 подобных преступлений. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на региональное МВД.
На втором месте оказался Ленинский район города. В 2022 году там произошло 78 грабежей. Третье место занимает Октябрьский район с 58 грабежами.
Далее идут Дзержинский (57), Заельцовский (50), Калининский (41), Центральный (32), Железнодорожный (29), Советский (28) и Первомайский (22) районы.
Всего в 2022 году в Новосибирске зафиксировали 485 грабежей, это на 28 случаев меньше, чем в 2021 году.
Ранее Новосибирск стал самым криминальным городом в России по версии портала Numbeo. Такой вывод сделали европейские социологи, изучив уровень преступности и уровень безопасности в городах.