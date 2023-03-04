СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 75.46
eur 80.05
Тема дняНовосибирца развела на деньги «красотка из Парижа»
Все новости
Все новости

Районы Новосибирска с наибольшим числом грабежей назвали в МВД

Всего в 2022 году в Новосибирске зафиксировали 485 подобных преступлений

847

Меньше всего грабежей произошло в Первомайском районе

Поделиться

Кировский район Новосибирска занял первое место в рейтинге районов с наибольшим числом грабежей. В 2022 году там зафиксировали 90 подобных преступлений. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на региональное МВД.

На втором месте оказался Ленинский район города. В 2022 году там произошло 78 грабежей. Третье место занимает Октябрьский район с 58 грабежами.

Далее идут Дзержинский (57), Заельцовский (50), Калининский (41), Центральный (32), Железнодорожный (29), Советский (28) и Первомайский (22) районы.

Всего в 2022 году в Новосибирске зафиксировали 485 грабежей, это на 28 случаев меньше, чем в 2021 году.

Ранее Новосибирск стал самым криминальным городом в России по версии портала Numbeo. Такой вывод сделали европейские социологи, изучив уровень преступности и уровень безопасности в городах.

НовосибирскГрабежРайоны города
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter