«Завтра возвращаюсь на работу»: суд вернул должность районному зампрокурора — его уволили из-за долгого больничного

В начале сентября редакция НГС рассказывала, о злоключениях Александра Фомина, которого в ноябре прошлого года хватил инсульт. Восстановление после удара должно было занять несколько месяцев, но, по его словам, руководство не дало ему спокойно выздороветь: его донимали звонками и грозили увольнением. Медикам, уверяет Фомин, была поставлена задача из Минздрава прекратить его лечение — всё в целом сказалось на его состоянии. В результате больничный затянулся на несколько месяцев.

