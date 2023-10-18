«Завтра возвращаюсь на работу»: суд вернул должность районному зампрокурора — его уволили из-за долгого больничного

18 октября в Ленинском районном суде Новосибирска вынесли решение по иску бывшего зампрокурора Дзержинского района Александра Фомина. Он требовал отменить приказ руководства о его увольнении. В июле 2023 года Фомин был уволен из-за «длительного отсутствия на службе по причине нетрудоспособности».
— Мои исковые требования были удовлетворены в полном объёме: приказ и.о прокурора Новосибирской области об увольнении был признан незаконным и отменён. Я восстановлен в должности. За время вынужденного прогула взысканы денежные средства и компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Завтра я приступаю к работе заместителя прокурора Дзержинского района, — сообщил Александр Фомин корреспонденту НГС.
В начале сентября редакция НГС рассказывала, о злоключениях Александра Фомина, которого в ноябре прошлого года хватил инсульт. Восстановление после удара должно было занять несколько месяцев, но, по его словам, руководство не дало ему спокойно выздороветь: его донимали звонками и грозили увольнением. Медикам, уверяет Фомин, была поставлена задача из Минздрава прекратить его лечение — всё в целом сказалось на его состоянии. В результате больничный затянулся на несколько месяцев.
Александр Фомин писал жалобы в Генпрокуратуру, Правительство НСО, депутата Госдумы, но в июле 2023 года был издан приказ о его увольнении. Причина — длительное отсутствие на службе из-за нетрудоспособности. В результате бывший зампрокурора обжаловал приказ в суде, который встал на его сторону. Известно, что трудовой стаж Александра Фомина в органах прокуратуры составляет 19 с половиной лет. До выхода на пенсию ему остаётся полгода.
В общении с корреспондентом НГС Фомин обещал назвать истинные причины своего увольнения, но подчеркнул, что сделает это позже, когда будет вынесено решение по «одному резонансному уголовному делу».
Несколько лет назад бывший руководитель бердского следственного отдела Сергей Копырин, уволенный за некие «нарушения в работе», также добился своего восстановления через суд. Сегодня он продолжает служить в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.