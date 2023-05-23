Выходных станет меньше? В России предложили работать шестидневку

Авторы инициативы считают, что шестидневка поможет повысить прочность российской экономики, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов. В качестве примера в ассоциации привели годы Великой Отечественной войны, когда «россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю», и практику некоторых европейских и азиатских стран.

— Например, в ряде азиатских стран — Непале и Иране — установлены шестидневные рабочие недели, — указано в документе. — В Японии и Корее работники трудятся по 50–55 часов. Согласно исследованию Международной организации труда, рабочая неделя в Таиланде может достигать 84 часов, на Сейшельских островах — 74 часов, в Сингапуре — 60 часов. Если обратиться к европейской практике, то можно увидеть, что в Бельгии и Турции также допускается занятость до 48 часов в неделю.