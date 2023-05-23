Выходных станет меньше? В России предложили работать шестидневку

Разговоры об изменении продолжительности рабочей недели в последнее время звучат всё чаще. Обычно количество рабочих дней предлагают сократить, но на днях Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Минтруд с прямо противоположным предложением — сделать рабочую неделю шестидневной. Что предлагают предприниматели и насколько возможно осуществить эту идею?
Документ с предложением ввести шестидневную рабочую неделю предприниматели направили главе Минтруда Антону Котякову. В обращении авторы отметили, что российская экономика входила в пятерку крупнейших экономик мира и устойчиво росла до первой волны санкций в 2014 году. Но из-за роста ограничительных мер увеличилась нагрузка на экономический сектор.
— На наш взгляд, действенной мерой, способствующей промышленному и технологическому прорыву, а также производительности труда в других областях, могло бы стать увеличение часов рабочего времени и введение в нашей стране шестидневной рабочей недели, — говорится в документе.
Авторы инициативы считают, что шестидневка поможет повысить прочность российской экономики, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов. В качестве примера в ассоциации привели годы Великой Отечественной войны, когда «россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю», и практику некоторых европейских и азиатских стран.
— Например, в ряде азиатских стран — Непале и Иране — установлены шестидневные рабочие недели, — указано в документе. — В Японии и Корее работники трудятся по 50–55 часов. Согласно исследованию Международной организации труда, рабочая неделя в Таиланде может достигать 84 часов, на Сейшельских островах — 74 часов, в Сингапуре — 60 часов. Если обратиться к европейской практике, то можно увидеть, что в Бельгии и Турции также допускается занятость до 48 часов в неделю.
По поводу этой идеи уже высказался глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, который ранее неоднократно поддерживал идею четырехдневной рабочей недели (и в принципе предлагал добавить россиянам больше выходных). В своем телеграм-канале Нилов напомнил, что отдельные предприятия в России уже работают по такому графику согласно действующему трудовому законодательству, а помимо них, существуют еще и предприятия непрерывного цикла.
— Уже несколько лет ведется дискуссия о перспективах введения четырехдневной рабочей недели, — отметил Нилов. — И, выбирая между двумя форматами, я, безусловно, за четырехдневку. Но при условии как минимум сохранения уровня производительности труда и доходов работников. Наконец, в тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме — в три смены, без выходных. Считаю, что дополнительное регулирование в этой области не требуется, а в отдельных случаях даже опасно.
Сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале очень емко высказался по поводу предложения ассоциации предпринимателей:
— Уверен, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства.
Президент компании SuperJob Алексей Захаров объяснил, что законодательно ничего не мешает ввести ни четырехдневную, ни шестидневную рабочую неделю — распределение графика по дням может зависеть от работодателей, а ключевым является именно количество рабочих часов в неделе.
— Сами по себе формулировки неверные, потому что закон формулирует количество рабочих часов в неделю, а дальше работодатели сами решают, каким образом эти часы распределять, — объяснил Алексей Захаров. — Если шестидневка — тогда рабочий день 7 часов. Даже сейчас уже есть организации, которые работают шестидневку — например, школы, МФЦ. Ничего не происходит плохого, меняется только количество рабочих часов в день — чем больше дней, тем меньше часов.
По словам Алексея Захарова, предложение о вводе шестидневной рабочей недели звучит так же бессмысленно, как и возможность перейти на четырехдневку. Главный вопрос заключается не в количестве дней, а в количестве часов в рабочей неделе.
— В теории всё можно сделать, на практике же, если мы пойдем к тому, чтобы увеличивать количество рабочих часов в неделю, то это не пройдет ни при каких обстоятельствах, — пояснил президент SuperJob.
Ярослав Нилов же считает, что сейчас и вовсе не нужно каким-то образом менять продолжительность рабочей недели.
— Снижение продолжительности трудовой недели должно происходить естественным путем, синергетически и эволюционно, при наступлении необходимых для того условий. Рынок сам должен достичь нужного баланса. Лишнее вмешательство приведет к тому, что рынок начнет лихорадить, — резюмировал Нилов.
Время от времени российские власти обсуждают сокращение рабочей недели. Чаще всего звучит инициатива превратить ее в четырехдневную, но в конце марта заговорили о сокращении рабочих часов.
— Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать, как обычно, а по пятницам — до обеда. Возможности перейти на такой график у нас уже есть, — заявляла ранее член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Мы подробно разбирались в том, что предлагают депутаты и почему надеяться на осуществление их планов опять не приходится.