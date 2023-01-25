В России изменили правила НДФЛ. У кого из-за этого урежется авансовая часть зарплаты

С 2023 года этот пункт 223-й статьи НК РФ больше не действителен — теперь датой получения дохода считается именно день, когда деньги зачисляют на счет. Соответственно, и вычитать подоходный налог работодатель должен будет не по итогам месяца, а с каждой выплаты.



— Например, зарплата сотрудника составляет 18 000 рублей до вычета налогов. Работодатель делит эту сумму пополам и половину выплачивает авансом, остаток — по итогам месяца, — объясняет на примере юрист компании Benefactum Денис Валдеев. — Тогда, по старым правилам, работодатель мог выплатить сотруднику весь аванс без перечисления НДФЛ в налоговую на следующий день, то есть он составлял бы 9000 рублей, а выплата остатка зарплаты по расчету 18 000 минус НДФЛ 13% и минус уже переведенный аванс в размере 9000 рублей. Получается, вторая выплата составила бы 6660. Сейчас при тех же условиях — зарплата 18 тысяч делится на две равные выплаты — аванс составит 7830 рублей (9000 – 13%), остаток зарплаты — 7 830. То есть итоговая сумма остается той же, но аванс становится меньше, а выплата остатка — больше.