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Тема дняИзменили правила НДФЛ: аванс может стать меньше
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Обзор

В России изменили правила НДФЛ. У кого из-за этого урежется авансовая часть зарплаты

Закон уже вступил в силу

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До 2023 года датой получения дохода считался последний день месяца

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В 2023 году авансовая часть зарплат в России станет меньше — это следует из уже вступивших в силу изменений Налогового кодекса. Согласно внесенным в НК поправкам, теперь работодатель обязан вычитать НДФЛ и из аванса, и из основной выплаты зарплаты. Разбираемся, что это значит и как скажется на доходах россиян.

Изменения, о которых идет речь, касаются 223-й статьи НК РФ, которая регламентирует дату фактического получения дохода. Согласно прежней редакции, в случае выплаты зарплаты такой датой считался последний день календарного месяца, за который производится оплата.

То есть даже если человек получал аванс за месяц 20 января, а основную часть зарплаты 5 февраля, то с точки зрения налоговой датой получения дохода всё равно считается 31 января. Данные в налоговую передает работодатель, по закону являющийся налоговым агентом сотрудника — он автоматически вычитает 13% дохода и отправляет деньги в ФНС. Поскольку датой получения дохода считался конкретный день, то и вычесть налог работодатель мог из всей суммы дохода.

С 2023 года этот пункт 223-й статьи НК РФ больше не действителен — теперь датой получения дохода считается именно день, когда деньги зачисляют на счет. Соответственно, и вычитать подоходный налог работодатель должен будет не по итогам месяца, а с каждой выплаты.

— Например, зарплата сотрудника составляет 18 000 рублей до вычета налогов. Работодатель делит эту сумму пополам и половину выплачивает авансом, остаток — по итогам месяца, — объясняет на примере юрист компании Benefactum Денис Валдеев. — Тогда, по старым правилам, работодатель мог выплатить сотруднику весь аванс без перечисления НДФЛ в налоговую на следующий день, то есть он составлял бы 9000 рублей, а выплата остатка зарплаты по расчету 18 000 минус НДФЛ 13% и минус уже переведенный аванс в размере 9000 рублей. Получается, вторая выплата составила бы 6660. Сейчас при тех же условиях — зарплата 18 тысяч делится на две равные выплаты — аванс составит 7830 рублей (9000 – 13%), остаток зарплаты — 7 830. То есть итоговая сумма остается той же, но аванс становится меньше, а выплата остатка — больше.

Юрист говорит, что при этом компания вправе заплатить НДФЛ за работника за счет собственных средств. То есть работодатель может и не отступать от прежнего порядка, так чтобы сотрудники получали прежние суммы, но тогда ему придется раз в месяц платить из своего кармана, а потом возвращать себе потраченные деньги.

— Основной смысл изменений глубже, нежели желание просто поменять что-то в системе НДФЛ. Корректировки, принятые в июле 2022 года, по сути, меняют всю систему сдачи отчетности и уплаты налогов, — говорит Денис Валдеев. — Вместе с уже перечисленными изменениями вводится так называемый единый налоговый счет (ЕНС) налогоплательщика, куда будут поступать все его налоги. А налоговая сможет перераспределять их по видам налогов с учетом сданной отчетности, применяя нужную очередность по списанию сумм с ЕНС. То есть если у плательщика есть недоимки по налогам за предыдущие расчетные периоды, начисленные пени, то при внесении средств налоговая спишет в первую очередь долги и только потом уже налоги по текущему периоду.

Хотя основная задача ФНС — собирать налоги, в некоторых случаях она согласна отдать деньги обратно — налоговые вычеты можно получить за покупку жилья, оплату медицинских услуг и медикаментов, обучения, благотворительности и страхования жизни, а с этого года еще и за физкультуру и спорт — например, оплату фитнес-зала. Правда, чтобы вернуть свои налоги, придется повозиться с документами и доказать, что деньги были потрачены именно на что-то из перечисленного. Сейчас это сделать несколько проще, чем раньше.

Также вернуть деньги можно будет, если обнаружится переплата. Иногда она волшебным образом находится уже только после того, как истекли сроки, в течение которых можно обратиться за ее возвратом. Однако и в этом случае получить деньги назад возможно, если потратить время и силы. Так поступил Андрей Ляшков из Брянска: чтобы заставить ФНС вернуть переплату, он дошел до Верховного суда.

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