В России изменили правила НДФЛ. У кого из-за этого урежется авансовая часть зарплаты

В 2023 году авансовая часть зарплат в России станет меньше — это следует из уже вступивших в силу изменений Налогового кодекса. Согласно внесенным в НК поправкам, теперь работодатель обязан вычитать НДФЛ и из аванса, и из основной выплаты зарплаты. Разбираемся, что это значит и как скажется на доходах россиян.
Изменения, о которых идет речь, касаются
То есть даже если человек получал аванс за месяц 20 января, а основную часть зарплаты 5 февраля, то с точки зрения налоговой датой получения дохода всё равно считается 31 января. Данные в налоговую передает работодатель, по закону являющийся налоговым агентом сотрудника — он автоматически вычитает 13% дохода и отправляет деньги в ФНС. Поскольку датой получения дохода считался конкретный день, то и вычесть налог работодатель мог из всей суммы дохода.
С 2023 года этот пункт
— Например, зарплата сотрудника составляет
Юрист говорит, что при этом компания вправе заплатить НДФЛ за работника за счет собственных средств. То есть работодатель может и не отступать от прежнего порядка, так чтобы сотрудники получали прежние суммы, но тогда ему придется раз в месяц платить из своего кармана, а потом возвращать себе потраченные деньги.
— Основной смысл изменений глубже, нежели желание просто поменять что-то в системе НДФЛ. Корректировки, принятые в июле 2022 года, по сути, меняют всю систему сдачи отчетности и уплаты налогов, — говорит Денис Валдеев. — Вместе с уже перечисленными изменениями вводится так называемый единый налоговый счет (ЕНС) налогоплательщика, куда будут поступать все его налоги. А налоговая сможет перераспределять их по видам налогов с учетом сданной отчетности, применяя нужную очередность по списанию сумм с ЕНС. То есть если у плательщика есть недоимки по налогам за предыдущие расчетные периоды, начисленные пени, то при внесении средств налоговая спишет в первую очередь долги и только потом уже налоги по текущему периоду.
Хотя основная задача ФНС — собирать налоги, в некоторых случаях она согласна отдать деньги обратно — налоговые вычеты можно получить за покупку жилья, оплату медицинских услуг и медикаментов, обучения, благотворительности и страхования жизни, а с этого года еще и за физкультуру и спорт — например, оплату фитнес-зала. Правда, чтобы вернуть свои налоги, придется повозиться с документами и доказать, что деньги были потрачены именно на что-то из перечисленного. Сейчас это сделать несколько проще, чем раньше.
Также вернуть деньги можно будет, если обнаружится переплата. Иногда она волшебным образом находится уже только после того, как истекли сроки, в течение которых можно обратиться за ее возвратом. Однако и в этом случае получить деньги назад возможно, если потратить время и силы. Так поступил Андрей Ляшков из Брянска: чтобы заставить ФНС вернуть переплату, он дошел до Верховного суда.