Мужчина два года судился с налоговой за переплату девятилетней давности. И вернул себе деньги с процентами

3 мая 2020 года Ляшков обратился в налоговую с заявлением о возврате излишне уплаченного налога и процентов за каждый день нарушения срока возврата, но получил отказ. Налоговая аргументировала это тем, что истек срок давности: забирать переплату нужно было в течение трех лет, а теперь уже всё.



Андрей Ляшков не согласился с этим аргументом: по закону ФНС должна была сообщить ему о переплате, а раз не сообщила — пусть возвращает деньги теперь. ФНС утверждала, что налогоплательщик был в курсе переплаты еще в 2015 году: узнал о ней, представляя в налоговый орган документы о льготе и произведенном перерасчете. Он пошел в суд, но поддержки не нашел — в октябре того же года получил отказ от Советского районного суда города Брянска.

