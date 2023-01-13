Мужчина два года судился с налоговой за переплату девятилетней давности. И вернул себе деньги с процентами

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам.
Налоговая служба, как правило, не прощает ошибок — если вы пропустили срок уплаты налогов, то на них ежедневно начисляют пени, а потом придется, помимо долга, оплатить еще госпошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительный сбор, расходы на совершение исполнительных действий. Ошибаться, впрочем, могут не только налогоплательщики, но и сама ФНС — недавно, к примеру, в Челябинской области служба через суд взыскала с первой зарплаты подростка долг за отца, которого уже
Началась эта история в 2020 году: Андрей Ляшков зашел в личный кабинет на «Госуслугах» и обнаружил переплату налогов в размере 2388 рублей 70 копеек. Заинтересовавшись подробностями, Ляшков зарегистрировался в личном кабинете уже на сайте ФНС. Там он узнал, откуда эта переплата взялась. В 2013 году ему был начислен налог на имущество за 2012 год в размере 2388,70 рубля, который надо было оплатить не позднее 1 ноября 2013 года. Ляшков немного затянул, но к середине ноября оплатил долг и 69 копеек пени. А в 2015 году налоговая предоставила Ляшкову льготы как человеку, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и налоги за 2012–2013 год пересчитала. Деньги однако автоматически не вернулись налогоплательщику, а так и остались лежать у налоговиков. И вот спустя 5 лет мужчина узнал, что мог и не платить.
3 мая 2020 года Ляшков обратился в налоговую с заявлением о возврате излишне уплаченного налога и процентов за каждый день нарушения срока возврата, но получил отказ. Налоговая аргументировала это тем, что истек срок давности: забирать переплату нужно было в течение трех лет, а теперь уже всё.
Андрей Ляшков не согласился с этим аргументом: по закону ФНС должна была сообщить ему о переплате, а раз не сообщила — пусть возвращает деньги теперь. ФНС утверждала, что налогоплательщик был в курсе переплаты еще в 2015 году: узнал о ней, представляя в налоговый орган документы о льготе и произведенном перерасчете. Он пошел в суд, но поддержки не нашел — в октябре того же года получил отказ от Советского районного суда города Брянска.
На этом налогоплательщик не остановился и подал апелляцию, в которой он был недоволен уже не только поведением налоговиков, но и суда: в совещательную комнату суд не удалялся, нарушил принцип равноправия и состязательности сторон, не дал времени ознакомиться с документами ответчика. В феврале 2021 года апелляционная инстанция Ляшкову отказала и оставила решение Советского районного суда.
Андрей пошел дальше, в Первый кассационный суд. Но и там ему отказали — оснований для отмены оспариваемых судебных актов кассационная инстанция не нашла.
Следующим этапом и последней надеждой для нашего героя оставался Верховный суд. И вот он-то не согласился со всеми предыдущими инстанциями.
Верховный суд обратил внимание, что материалы дела не содержат данных о том, что налоговый орган исполнил свои обязанности и известил Ляшкова о факте излишней уплаты налога. Не содержат они и заявлений самого Ляшкова о перерасчете ранее уплаченного налога. Если бы таковые были — это действительно могло бы свидетельствовать о его осведомленности о переплате.
— Отсутствие таких сведений у налогоплательщика ввиду неисполнения налоговым органом указанной выше обязанности, тем более в случае, когда оплата налога производится на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом, препятствует гражданину определиться по поводу способа использования переплаты, в том числе своевременно принять решение, — говорится в кассационном определении Верховного суда.
ВС РФ пришел к выводу, что решение ФНС об отказе в возврате налога вынесено в нарушение норм налогового законодательства, и вернул дело на пересмотр в первую инстанцию.
Итог этой истории
В апреле 2022 года Советский районный суд снова рассмотрел дело по иску Андрея Ляшкова к налоговикам. Ляшков хотел не только вернуть переплату, но и получить проценты за каждый календарный день нарушения срока возврата — по его подсчетам это
Суд иск удовлетворил, но частично. Он обязал ИФНС России по г. Брянску возвратить Ляшкову переплату в размере 2388 рублей 70 копеек, 70 копеек пени и 450 рублей на судебные расходы. Проценты за нарушение срока возврата суд тоже постановил выплатить, правда сумму насчитал 290 рублей 57 копеек вместо полумиллиона. В компенсации морального вреда суд отказал.
Другие истории из Верховного суда
На самом деле ВС РФ не так уж редко встает на сторону простых людей, которые судятся с компаниями или даже государственными ведомствами. К примеру, Владимир Михайлов из Тюменской области после увольнения подал иск, чтобы потребовать от бывшего работодателя индексацию за все годы работы. И в итоге свои деньги получил — работодателю пришлось заплатить бывшему сотруднику
Другой пример из практики Верховного суда — история мужчины, который судился с ГИБДД за свои права. Прав его лишили за пьяное вождение. В итоге вернуть права водителю удалось вовсе не потому, что он доказал, что не пил за рулем, а потому что остановивший его инспектор забыл сказать одно слово.