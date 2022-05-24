«В нашей компании не работают серые мыши»: соискательница — о нелепых требованиях за зарплату в 30 тысяч

Каждый, кто искал работу, знает, что это долго и сложно. Вакансий мало, требований у работодателя много, а зарплату предлагают как будто в шутку. Наша читательница четыре месяца пыталась устроиться на должность офис-менеджера, но так и не смогла. Она прошла десятки собеседований и готова поделиться рассказами об этом. В одной фирме ее отругали за футболку, в другой заставили пройти тест на тип личности, а еще в одной назвали серой мышью. О наглых руководителях, завышенных требованиях и нежелании достойно оплачивать чужой труд читайте в ее анонимной колонке. Далее — от первого лица.
В феврале я осталась без работы. С того времени прошла безумное количество собеседований и везде получила безосновательные отказы. Возникает ощущение, что требования к соискателям на вакансию обычного офис-менеджера или секретаря улетели в стратосферу. Имея релевантный опыт работы, соответствуя буквально каждому пункту, ты получаешь отказ. Работодатель проводит конкурс, который можно сравнить, наверное, с отбором космонавтов для следующей экспедиции на МКС. При этом предлагаемая заработная плата очень сильно снижает привлекательность данной позиции.
«Позиция совмещает в себе две, а то и три должности»
Исходя из своего опыта работы, я рассматривала вакансии делопроизводителя, секретаря, офис-менеджера. Также смотрела вакансии в HR, где опыта минимум. Расскажу о нескольких самых странных собеседованиях.
Одно рекламное агентство пригласило меня на должность HR-менеджера. Зарплата — 40 тысяч рублей. На собеседовании выяснилось, что эта позиция совмещает в себе две, а то и три должности: HR-менеджера, помощника руководителя и частично кадровую и бухгалтерскую работу. При этом три блока обязанностей предлагалось выполнять за полдня. Мне задавали странные вопросы: например, где мы познакомились с супругом или какие у меня отношения с родителями. Не могу назвать наверняка причину отказа, но, видимо, нашелся человек с необходимым уровнем многозадачности.
Самое запоминающееся общение было с одним заводом. Мое резюме их заинтересовало, и со мной связался менеджер. Рассматривали меня на позицию секретаря гендиректора. Условия хорошие: 50 тысяч рублей в месяц, компенсация оплаты дороги, пятидневка. Человека на эту должность ищут уже полгода. Рассматривая кандидатов, они просят пройти тесты на тип личности и отправить результаты на почту. Я не задавала вопросов, для чего это нужно. Сейчас много организаций с нестандартными подходами к подбору персонала. Я и визитные карточки записывала, и видеоинтервью, своего рода about myself (о себе. — Прим. ред.), также записывала и отправляла менеджерам. Я полностью соответствовала требованиям, но результаты теста, видимо, не устроили руководство. Мне отказали: не тот тип личности.
«Зарплата — 30 тысяч рублей»
На одном онлайн-собеседовании руководителю не понравилось, что я была одета не в блузку, а в футболку. Мотивировал он свое недовольство тем, что на позицию офис-менеджера с зарплатой в 30 тысяч рублей у них огромное количество желающих, а одна я оделась как колхозница. Другая встреча с работодателем закончилась по моей инициативе. Руководитель прямо мне сказала: «В нашей компании не работают серые мыши. Вы — будущее лицо компании. На вашем лице должен присутствовать макияж, на ваших ногтях — маникюр, а на ногах — каблуки». Спасибо, что хотя бы параметры фигуры не указали. Зарплата — 30 тысяч рублей.
Самая неприятная ситуация была, когда я откликнулась на позицию делопроизводителя. Меня попросили перейти в телеграм, а там выяснилось, что необходимо делать «клады» медицинских препаратов. На мой вопрос об уголовной ответственности девушка ответила, что главное делать всё по инструкции — тогда можно ничего не бояться.
В целом было огромное количество странных приглашений. Что-то вроде «мы — международная компания, занимающаяся реализацией бытовых товаров, продуктов питания, косметики и так далее». Такое универсальное предприятие. Были ситуации, когда мне отказывали по два раза, по пять раз. Некоторые вакансии можно было прямо наложить на мое резюме и увидеть, что у меня навыков указанно больше, чем требуется.
В итоге я трудоустроилась в международную компанию. Работаю удаленно и совершенно по другому направлению — техническая поддержка. Заработная плата немного выше, чем я изначально указывала в резюме, — 55 против ожидаемых 45. График в основном ночной. Работа нравится, коллектив прекрасен. Не жалею о своем решении.
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