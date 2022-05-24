«В нашей компании не работают серые мыши»: соискательница — о нелепых требованиях за зарплату в 30 тысяч

«Позиция совмещает в себе две, а то и три должности»

Исходя из своего опыта работы, я рассматривала вакансии делопроизводителя, секретаря, офис-менеджера. Также смотрела вакансии в HR, где опыта минимум. Расскажу о нескольких самых странных собеседованиях.

Одно рекламное агентство пригласило меня на должность HR-менеджера. Зарплата — 40 тысяч рублей. На собеседовании выяснилось, что эта позиция совмещает в себе две, а то и три должности: HR-менеджера, помощника руководителя и частично кадровую и бухгалтерскую работу. При этом три блока обязанностей предлагалось выполнять за полдня. Мне задавали странные вопросы: например, где мы познакомились с супругом или какие у меня отношения с родителями. Не могу назвать наверняка причину отказа, но, видимо, нашелся человек с необходимым уровнем многозадачности.