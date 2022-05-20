Уходите правильно: что должен бывший работодатель, кроме зарплаты

Как должны сокращать по закону

Начнем с того, что сокращения бывают двух видов: сокращение численности и сокращение штата. Первое — уменьшение штатных единиц по конкретной должности, а второе — упразднение должности в штатном расписании и увольнение всех сотрудников, которые ее занимают.



— Простой пример: есть в организации 10 машин и 10 водителей. Организация понимает, что им достаточно пяти машин и пять водителей, остальных сокращают. Это сокращение численности, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Если организация вообще решила отказаться от своих машин, например перейти на аутсорсинг, в таком случае запускается сокращение штата.

