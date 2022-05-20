Уходите правильно: что должен бывший работодатель, кроме зарплаты
И как он выбирает, кто останется при сокращении
В последние месяцы всё больше иностранных компаний заявляют, что уходят из России из-за спецоперации российских военнослужащих на Украине. Большинство предприятий не закрывается, а продается отечественным компаниям, однако, как известно, новая метла метет по-новому — вполне можно ожидать волны сокращений при новых владельцах. Для тех, кто лишился работы после 1 марта, даже были введены специальные льготы — например, прежний доход оставшихся без работы не учитывают при назначении пособий. Но, помимо временных льгот, есть обязанности, которые давно закреплены за организациями при сокращении сотрудников. Сегодня разберемся, что вам обязан работодатель.
Как должны сокращать по закону
Начнем с того, что сокращения бывают двух видов: сокращение численности и сокращение штата. Первое — уменьшение штатных единиц по конкретной должности, а второе — упразднение должности в штатном расписании и увольнение всех сотрудников, которые ее занимают.
— Простой пример: есть в организации 10 машин и 10 водителей. Организация понимает, что им достаточно пяти машин и пять водителей, остальных сокращают. Это сокращение численности, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Если организация вообще решила отказаться от своих машин, например перейти на аутсорсинг, в таком случае запускается сокращение штата.
Для того чтобы провести сокращение, организация выносит соответствующий приказ. Должны быть объективные основания для проведения сокращения. Юрист говорит, что чаще всего работодатель может обосновать его экономически.
Дальше всё зависит от того, сокращают штат или же численность. Если речь идет о сокращении штата, то никаких дополнительных процедур не нужно — только уведомить сотрудников за два месяца до сокращения. А вот при сокращении численности нужно сначала определить, кто будет оставаться.
— Сотрудники, имеющие преимущественное право на оставление на работе, определяются по квалификации, образованию, опыту работы, полезным навыкам и компетенциям. То есть нужно понять, какой работник объективно лучше для работы на этой должности, — объясняет юрист. — Например, 10 сотрудников работают на станках. Решено оставить только пять из них. Нельзя выбрать тех, кто просто больше нравится работодателю: это дискриминация. Нужно определить их квалификацию. То есть человек с профильным образованием будет более ценен и будет иметь преимущественное право для оставления на работе. Но при этом если у человека с непрофильным образованием опыт работы 20 лет, а у сотрудника с профильным меньше, то надо будет искать другие критерии.
При равных квалификации, образовании и опыте работы, когда нельзя выделить лидера, смотрят на количество иждивенцев и другие факторы. То есть преимущество всё равно за более квалифицированным сотрудником, но если его нельзя определить, то учитываются социальные признаки. В частности, по закону преимущество отдается людям с двумя и более иждивенцами (например, детьми или членами семьи с инвалидностью), единственным кормильцам в семье, получившим на этом месте работы увечье или профзаболевание, инвалидам боевых действий, работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Но есть ряд лиц, которые вообще не подлежат сокращению. Например, беременные женщины или люди с тремя иждивенцами. Если будет принято решение об их сокращении, то это можно будет легко оспорить.
Определив список остающихся, работодатель готовит уведомления о сокращении для тех, кто будет должен уйти. Нужно сделать так, чтобы работник получил уведомление за два месяца до даты расторжения трудового договора. Сокращать меньше чем за два месяца незаконно.
— В этот период нельзя нарушать распорядок, например, не ходить на работу или не выполнять должностные обязанности, потому что вас всё равно сократят, — объясняет Артем Страшнов. — В противном случае сотрудника могут до сокращения уволить по статье и он не получит выплаты, которые положены при сокращении.
В течение этих двух месяцев работодатель должен предлагать все освободившиеся вакансии сокращаемым сотрудникам, даже если они значительно ниже. Например, человек работал топ-менеджером, но у него есть водительские права и как раз освободилась вакансия водителя. Иначе сотрудник может заявить, что увольнение незаконно.
За что заплатит бывший работодатель
В день расторжения трудового договора, когда эти два месяца истекают, сотруднику должны выплатить остаток зарплаты, компенсацию за неотгулянный отпуск, если он есть, и то, что принято называть «выходное пособие». То есть компенсацию, связанную с расторжением трудового договора в размере одного среднемесячного дохода. Логика такая: этот месяц дается человеку, чтобы он мог найти новую работу. Если сотрудник в течение месяца работу не находит, то он может обратиться за компенсацией заработной платы за второй месяц при условии, что предъявит трудовую книжку, в которой не будет информации, что он трудоустроен. При этом если у сотрудника есть ИП или ООО, это не влияет на обязанность работодателя.
— Выплата производится по итогу второго месяца, — говорит юрист. — Если человек был сокращен в конце мая, то выплату за второй месяц без работы он получит, если не успеет устроиться на новое место до начала августа. Если бывший сотрудник устроится на новую работу 10 июля, то компенсация положена только за эти 10 дней.
Можно получить компенсацию еще и за третий месяц. Но она полагается только в том случае, если работник в первые две недели с даты увольнения встал на учет в службу занятости. Служба занятости будет делать ему какие-то предложения, если он будет отказываться — его с учета снимут. Как встать на учет и что вам там могут предложить, мы рассказывали в этом материале.
Для получения первой выплаты ничего дополнительно делать не нужно. Вторая выплата производится на основании заявления бывшего сотрудника прежнему работодателю и трудовой книжки или справки из Пенсионного фонда. Ее можно заказать на сайте ПФР. Для получения третьей выплаты нужна справка из службы занятости и заявление.
— По опыту могу сказать, что вторую выплату люди часто получают, а вот третью уже достаточно редко, потому что, во-первых, не любят связывать со службой занятости, во-вторых, очень часто нарушают двухнедельный срок, в-третьих, часто служба занятости предлагает работу, а в случае отказа от нее человек теряет возможность получения третьей выплаты, — говорит Артем Страшнов.
Он отмечает, что чаще всего работодатели предпочитают не проводить процедуру сокращения, поскольку очень много подводных камней, сложностей, моментов, по которым ее можно оспорить. Они просто предлагают работникам дополнительное соглашение о прекращении трудового договора.
СЮЖЕТ
— Никакого криминала в этом нет, работодатель просто пытается упростить жизнь и себе, и работнику. Другой вопрос — сколько он денег предлагает, — считает юрист. — Потому что по сокращению человек имеет право на две зарплаты после уведомления о сокращении, еще одну при расторжении договора, еще одну, если он не найдет работу в течение двух месяцев, и в исключительных случаях — еще на одну. Итого пять. Из реального, на что можно рассчитывать, это четыре. На мой взгляд, если работодатель предлагает заключить соглашение, уместно соглашаться на сумму не менее трех зарплат. Поэтому соглашаться на одну или две зарплаты я лично своим клиентам не рекомендую.