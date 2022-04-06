«У тебя детская внешность, все педофилы твои»: как журналист НГС ходила на собеседование в вебкам-студию в центре Новосибирска

Вебкам — развивающийся онлайн-бизнес по заработку на своем теле. Девушка может вести трансляцию из дома одна, но некоторые предпочитают вебкам-студии, где у модели есть отдельная комната и наставники. Девушки выполняют действия интимного характера, за которые платят участники, главное преимущество — дистанционный формат. Интим не единственный заработок для вебкам-моделей, некоторые участники приходят на сайт ради общения, но платят за такое меньше.



Поиск в интернете выдает в Новосибирске более 30 вебкам-студий, я выбрала организацию в самом центре города. На сайте студии был указан номер телефона, по которому я написала сообщение о желании устроиться на работу, после чего получила приглашение на собеседование. Попасть в студию может не каждый, вход только для сотрудников или по предварительному звонку. Всем девушкам должно быть больше 18 лет, об этом предупредили несколько раз.

В назначенный день я подошла к зданию, позвонила по номеру, мне объяснили, что необходимо зайти во двор, подняться на крыльцо и ждать около серой двери, где меня должны встретить. Я позвонила в звонок, спустилась в подвал, там меня встретила женщина из другой организации и объяснила, что я пришла не туда.

