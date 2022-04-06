«У тебя детская внешность, все педофилы твои»: как журналист НГС ходила на собеседование в вебкам-студию в центре Новосибирска

Кирпичное здание в центре Новосибирска: на первом этаже финансовая организация, на третьем — вебкам-студия. Там работают девушки в нижнем белье, потолок с позолотой, ковры на полу, а помещение разделено примерно на 20 небольших комнат, в которых трудятся модели. Девушкам обещают анонимность и неограниченный заработок. Журналист НГС побывала на собеседовании в вебкам-студии, узнала, как выглядят комнаты моделей, как зарегистрирована организация и что обещают девушкам за дистанционный интим.
Как я попала в «модельное агентство»
Вебкам — развивающийся онлайн-бизнес по заработку на своем теле. Девушка может вести трансляцию из дома одна, но некоторые предпочитают вебкам-студии, где у модели есть отдельная комната и наставники. Девушки выполняют действия интимного характера, за которые платят участники, главное преимущество — дистанционный формат. Интим не единственный заработок для вебкам-моделей, некоторые участники приходят на сайт ради общения, но платят за такое меньше.
Поиск в интернете выдает в Новосибирске более 30 вебкам-студий, я выбрала организацию в самом центре города. На сайте студии был указан номер телефона, по которому я написала сообщение о желании устроиться на работу, после чего получила приглашение на собеседование. Попасть в студию может не каждый, вход только для сотрудников или по предварительному звонку. Всем девушкам должно быть больше 18 лет, об этом предупредили несколько раз.
В назначенный день я подошла к зданию, позвонила по номеру, мне объяснили, что необходимо зайти во двор, подняться на крыльцо и ждать около серой двери, где меня должны встретить. Я позвонила в звонок, спустилась в подвал, там меня встретила женщина из другой организации и объяснила, что я пришла не туда.
— Сейчас я позвоню Марии Эдуардовне, вас встретят, — добавила женщина.
После звонка пришла девушка администратор, на вид лет 25, представилась Ольгой. Поднимаемся на
Меня ведут в кабинет, чтобы провести собеседование. Оля спрашивает, работала ли я раньше в этой сфере, рассказывает о специфике вебкам-бизнеса.
— Суть работы заключается в общении и в эротическом контенте, кто раздевается, тот зарабатывает больше.
Работает студия только на зарубежных сайтах, чтобы обеспечить моделям конфиденциальность и заработать больше денег, так как платят в долларах. В зарплате, как рассказала администратор, предела нет, минимальная — 20 тысяч в неделю. Выплаты выдаются в долларах и зависят от его курса, когда доллар был больше 100 рублей, зарплата была выше.
— Есть разные типы девушек, те, кто раздевается, и те, кто только общается. Все зависит от того, сколько денег вам необходимо. Если тысяч 100, то надо устраивать шоу [раздеваться]. Ты же понимаешь, что такие деньги в «Пятерочке» уже не заработаешь, — говорит Оля.
Требования к девушкам и от них
Как мне рассказали, мужчины используют сайт по нескольким причинам: кто-то пообщаться, а кто-то не хочет изменять жене, поэтому платит моделям, чтобы те исполняли их желания. Главное — получить удовольствие, а задача модели — быть хорошим собеседником и не стесняться. Участников трансляции называют мемберами. Оля говорит, что за время ее работы три модели переехали в разные страны и вышли замуж за своих клиентов: Канада, Америка, Европа.
Изначально модель общается с мемберами бесплатно, задача заманить человека в приват [платный чат, в котором участник платит за каждую минуту общения с моделью]. Минута варьируется от 7 до 15 долларов, все зависит от того, на что согласна девушка.
— Бесплатная переписка ни к чему хорошему не приведет, ты же пришла не просто поговорить и потратить свое время, — объясняет администратор.
Иностранцы любят русских девушек, но понадобится высокий уровень английского. Часто мужчины на сайтах чувствуют себя одиноко, поэтому рассказывают о своих проблемах в жизни, отношениях, на работе, модель должна выслушать и успокоить клиента.
— Надо научиться абстрагироваться от слов, могут рассказывать не истории из жизни, а говорить грязные вещи: «Я хочу тебя так, вот так и вот так». Ты выполняешь только то, что допустимо для тебя.
Изначально модели работают с администратором, который помогает разобраться с сайтом и иногда общается с мемберами вместо моделей. Существует алгоритм, как затянуть мужчину в приватный чат: приветствие, знакомство, вопросы о личной жизни, карьере, семье, дальше мужчина захочет пообщаться ближе и перейти в чат, где вы будете вдвоем.
— Просьбы у всех разные, кто-то любит ноги, кто-то, чтобы на голове стояли. Никогда не угадаешь, что нравится человеку.
По рассказам, первые 3 дня работы самые сложные, непривычно, все пугает, но потом привыкаешь. Первая зарплата выдается через четыре недели, на пятую девушка получает заработок за первую неделю работы и так далее. После увольнения выдаются деньги за оставшиеся три недели, также выдают аванс. Все, что до 600 долларов, 50 на 50 между студией и моделью. 700 долларов — 55% девушке и так далее с повышением на 5% до 75%.
— После получения зарплаты все идет как по маслу, становится без разницы. Сначала девочки стесняются стонать, но за эти деньги здесь работать хорошо. Девчонки покупают квартиры, машины.
Как выглядят комнаты вебкам-моделей
Сейчас в студии работает 14 девушек, у каждой своя комната и свой образ. Самой старшей — 48 лет. Анонимность модели зависит от нее самой, главное — не раскрывать город, не общаться вне сайта, закрыть социальные сети и не добавлять на вебкам-сайты фотографии из других социальных сетей.
Во время разговора с администратором заходит директор студии Мария — эффектная блондинка, как мне показалось, сильно похожая на бывшую участницу проекта «Дом-2».
Оля проводит мне экскурсию по студии, здесь до 25 комнат, в каждой веб-камера, компьютер, диван или кровать. Дизайн помещения напоминает домашний: мягкие игрушки, пледы, полочки с цветами и безделушками. Одна комната отличается от других — большая кровать, которая занимает все пространство, светлые стены, подсветка и розовый плед. Это комната топовой модели, которая зарабатывает больше всех, примерно 700 тысяч в месяц.
Далее разговор продолжает директор студии, говорит, что у меня милая внешность, а таких на вебкаме любят.
— У тебя милая внешность, поэтому никаких сексуальных костюмов не надо. Надеваешь маечку, трусики и носочки. Какая ты в жизни, такой и надо быть на камере. Это страшно и тяжело морально, потом привыкнешь, — подобрала мне образ Мария.
Директор уверяет, что ничего противозаконного они не совершают, среди моделей есть и врачи, и детские учителя. 7 лет назад к ней пришел знакомый — Андрей, и предложил создать вебкам-студию, у него уже тогда были модели, ему нужен был только директор, поэтому Мария решила войти в бизнес.
— Мне сказали, что делать ничего не надо, буду только зарабатывать деньги, — смеется директор.
Мария рассказала, что их студия оформлена как ООО «Новые технологии». Мы проверили организацию в «Контур.Фокусе»: на конец 2020 года выручка компании составила 40 тысяч рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, еще один вид деятельности — в области фотографии.
Корреспондент НГС позвонила в 10 вебкам-студий, чтобы узнать основной вид деятельности других организаций, но рассказывать об этом они отказались.
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