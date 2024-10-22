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Происшествия В Африке сбили самолет с россиянами на борту — что известно и кадры с места крушения

В Африке сбили самолет с россиянами на борту — что известно и кадры с места крушения

Момент падения попал на видео

1 243
29 комментариев

mash / T.me

В Судане сбит грузовой самолет, в котором находились граждане РФ. Об этом сообщают представители Сил быстрого реагирования, передает посольство России в ЦАР.

— Представители Сил быстрого реагирования сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане. Со своей стороны посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента, — передали в ведомстве.

Ситуация осложняется тем, что самолет упал в Дарфуре, где идут бои, сообщили в посольстве РФ в Судане.

Сбитое воздушное судно — Ил-76, оно принадлежало компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Участники местного военизированного формирования из Сил быстрого реагирования сбили его по ошибке, передают суданские СМИ.

На месте крушения обнаружили документы на имя Виктора Гранова, это главный инженер Airline Transport Incorporation FZC. С ним могли быть другие коллеги-россияне.

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Комментарии
29
Mr. President
1 час
Женёк? Акутал паталок))) ах ХА ха ХА ха
Гость
1 час
Место рождния становится токсичным. Солагерники способствуют.
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