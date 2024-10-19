Силовики ищут 14-летнюю школьницу из Новосибирска — вместе с ней находится еще один пропавший

Установлено, что она находится в Кемеровской области Источник: МВД по Кузбассу











14-летнею школьницу из Новосибирска ищет полиция в Кузбассе. Как сообщили в пресс-службе МВД, 1 октября Галина Панченко ушла из дома в Новосибирске, установлено, что она находится в Кемеровской области.

— Несовершеннолетняя пребывает на территории Тисульского округа Кемеровской области. Вместе с ней находится 17-летний житель поселка Тисуль Алексей Грачев, также ушедший из дома 17 октября и считающийся пропавшим, — пояснили в полиции Кузбасса.

Галина Панченко в день пропажи была одета в черную куртку, длинную юбку в бело-синюю полоску.

Алексей Грачев в день пропажи был одет в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом по телефону отделения МВД России «Тисульское»: (38447) 2-12-16, 8 900 100-88-88 или 02 (102 с мобильного).