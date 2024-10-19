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Происшествия Силовики ищут 14-летнюю школьницу из Новосибирска — вместе с ней находится еще один пропавший

Силовики ищут 14-летнюю школьницу из Новосибирска — вместе с ней находится еще один пропавший

Девочка ушла из дома 1 октября

1 176
7 комментариев

Установлено, что она находится в Кемеровской области

14-летнею школьницу из Новосибирска ищет полиция в Кузбассе. Как сообщили в пресс-службе МВД, 1 октября Галина Панченко ушла из дома в Новосибирске, установлено, что она находится в Кемеровской области.

— Несовершеннолетняя пребывает на территории Тисульского округа Кемеровской области. Вместе с ней находится 17-летний житель поселка Тисуль Алексей Грачев, также ушедший из дома 17 октября и считающийся пропавшим, — пояснили в полиции Кузбасса.

Галина Панченко в день пропажи была одета в черную куртку, длинную юбку в бело-синюю полоску.

Алексей Грачев в день пропажи был одет в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом по телефону отделения МВД России «Тисульское»: (38447) 2-12-16, 8 900 100-88-88 или 02 (102 с мобильного).

В начале октября в Новосибирске пропала 17-летняя девушка. Ее местонахождение неизвестно с 4 октября.

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Комментарии
7
152520992
5 минут
Перекочевали наверно просто
Гость
11 минут
Цыгане?
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