НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

южн.

 759мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86

Жителей Новосибирска напугал мужчина у многоэтажки

Физик стал кузнецом
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Убийство журналистки
Снос домов у "Локомотива"
Лихая езда по тротуару
Новости в Telegram
Происшествия «У качелей оторвалось крепление»: 6-летняя девочка сломала спину на детской площадке — что известно о ее состоянии

«У качелей оторвалось крепление»: 6-летняя девочка сломала спину на детской площадке — что известно о ее состоянии

Инцидент произошел в Первомайском районе

650
2 комментария

Ребенок упал с качелей

В Первомайском районе Новосибирска 6-летняя девочка сломала спину на детской площадке. Мать ребенка рассказала подробности происшествия.

— Дочка гуляла на детской площадке вместе с другими детьми на Березовой, 5. Когда она решила покачаться на качели, у качелей оборвалось крепление. Ребенок упал и получил компрессионный перелом позвоночника, — рассказала Юлия.

По словам сибирячки, она вместе с дочерью неделю провела в больнице. Сейчас семья уже дома, но девочке предстоит долгий процесс реабилитации.

— Дочка сейчас ходит в специальном корсете. Теперь полгода мне нужно будет находиться с дочерью дома, так как в детский сад ей нельзя. В целом на реабилитацию может уйти 4 года. Сейчас ждем полноценного лечения, пока только ходим на массаж в поликлинику, — объяснила женщина.

Ранее региональный Следственный комитет и Прокуратура начали проверку по этому инциденту. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Суд в Новосибирске заключил под стражу 46-летнего мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка металлической трубой по голове на детской площадке.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Девочка сломала спину Происшествие Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
16 минут
А чего дети такие хрупкие пошли? Я много раз падала с качелей в детстве 20 лет назад, и многие ребята тоже. Все живы здоровы, даже царапин не оставалось.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Stanislav,39

Владимир,30

Анна,42

Максим,35

Руслан,52

Rusty,39

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление