«У качелей оторвалось крепление»: 6-летняя девочка сломала спину на детской площадке — что известно о ее состоянии

Ребенок упал с качелей Источник: читательница НГ Юлия, Максим Серков / NGS42.RU











В Первомайском районе Новосибирска 6-летняя девочка сломала спину на детской площадке. Мать ребенка рассказала подробности происшествия.

— Дочка гуляла на детской площадке вместе с другими детьми на Березовой, 5. Когда она решила покачаться на качели, у качелей оборвалось крепление. Ребенок упал и получил компрессионный перелом позвоночника, — рассказала Юлия.

По словам сибирячки, она вместе с дочерью неделю провела в больнице. Сейчас семья уже дома, но девочке предстоит долгий процесс реабилитации.

— Дочка сейчас ходит в специальном корсете. Теперь полгода мне нужно будет находиться с дочерью дома, так как в детский сад ей нельзя. В целом на реабилитацию может уйти 4 года. Сейчас ждем полноценного лечения, пока только ходим на массаж в поликлинику, — объяснила женщина.

Ранее региональный Следственный комитет и Прокуратура начали проверку по этому инциденту. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.