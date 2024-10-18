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Происшествия «Сиденье оторвалось от цепи»: новосибирская школьница повредила спину, качаясь на качелях, — СК начали проверку

«Сиденье оторвалось от цепи»: новосибирская школьница повредила спину, качаясь на качелях, — СК начали проверку

Инцидент произошел в Первомайском районе

1 492
11 комментариев

Ребенок упал с качелей и получил травму позвоночника

Школьница получила травму спины во время катания на качелях в Первомайском районе. Об этом мать ребенка сообщила в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

— 21 сентября в промежутке с 16:00 до 18:00 дочка гуляла с друзьями на детской площадке во дворе дома по адресу Березовая, 5. Когда дочка качалась на качелях, сиденье оторвалось от цепи с одной стороны. Ребенок упал и получил травму позвоночника, — говорится в посте.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что начали проверку по опубликованной информации. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Суд в Новосибирске заключил под стражу 46-летнего мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка металлической трубой по голове на детской площадке.

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Качели Травма на детской площадке СК Новосибирск
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Комментарии
11
Zemb
45 минут
качелька для малышей, а возраст пострадавшей не указан... может там тетя килограмм под 60
Гость
33 минуты
к сожалению, повсеместно устанавливают эти хлипкие качельки для малышей, а добротные железные советские качели демонтируют. у нас во дворе пока ещё стоят старые качели, так на них можно раскачаться до неба!
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