«Сиденье оторвалось от цепи»: новосибирская школьница повредила спину, качаясь на качелях, — СК начали проверку

Ребенок упал с качелей и получил травму позвоночника Источник: «Моя Первомайка»











Школьница получила травму спины во время катания на качелях в Первомайском районе. Об этом мать ребенка сообщила в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

— 21 сентября в промежутке с 16:00 до 18:00 дочка гуляла с друзьями на детской площадке во дворе дома по адресу Березовая, 5. Когда дочка качалась на качелях, сиденье оторвалось от цепи с одной стороны. Ребенок упал и получил травму позвоночника, — говорится в посте.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что начали проверку по опубликованной информации. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.