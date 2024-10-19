НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

южн.

 759мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Физик стал кузнецом
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Убийство журналистки
Снос домов у "Локомотива"
Лихая езда по тротуару
Новости в Telegram
Происшествия «Приходится опустошать полки в магазине»: часть жителей новосибирского села осталась без воды — она пропала 6 дней назад

«Приходится опустошать полки в магазине»: часть жителей новосибирского села осталась без воды — она пропала 6 дней назад

Проблема возникла в селе Красноглинное

985
9 комментариев

В селе произошел прорыв магистрального водоснабжения

В Новосибирской области часть жителей села Красноглинное осталась без холодной воды. О ситуации редакции рассказала читательница НГС Маргарита. По ее словам, водоснабжение отключили еще 14 октября.

— Сначала у нас прорвало трубу, отключили одну часть улицы. Воды не было у домов 35-40. А со вчерашнего дня…Во время ремонтных работ ковш повредил трубу и отключили вторую половину улицы, — сообщила Маргарита. — Сейчас воды нет у всего квартала, это около 70 домов.

Отключение водоснабжения произошло на улице Кирзаводска

Сибирячка уточнила, что отключение водоснабжения произошло на улице Кирзаводская. Из-за отсутствия холодной воды у части жителей также пропала горячая— ее нагревают с помощью газа. О ситуации в селе также заявляли в соцсетях — на одно из сообщений ответили в местной администрации.

— В селе Красноглинное по улице Кирзаводская, ориентир — дом 26, произошел прорыв магистрального водоснабжения МУП Горводоканал, диаметр 500, — сообщили администрации Новосибирского района.

Специалисты отреагировали на пост в паблике «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте» 17 октября. Со ссылкой на администрацию Толмачевского сельсовета они сообщили, что в МУП «Горводоканал» направлено письмо с просьбой предоставить работников для устранения аварии.

Уточняется, что администрация также потребовала «оказать своевременную доставку холодного водоснабжения абонентам» предприятия, проживающим на территории сельсовета. Вместе с тем Маргарита заявляет, что подвоз воды в селе был организован три раза.

Сибирячка утверждает, что местные жители покупают воду в магазинах

— Многие в это время находятся на работе, а кто-то и вовсе не знал, где и во сколько будет машина с водой. Поэтому жителям приходится опустошать полки в магазине, закупаясь чистой водой, — заявила Маргарита. — Также жителям приходится для гигиенических нужд пользоваться водой из скважины — ржавой.

НГС попытался связаться с пресс-службой МУП «Горводоканал», но специалисты не ответили на звонок. Журналист направил запрос в администрацию Толмачевского сельсовета и муниципальное предприятие с просьбой прокомментировать ситуацию.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Недавно в Новосибирске подвал трехэтажного дома затопило кипятком. Инцидент случился на улице Саввы Кожевникова.

ПО ТЕМЕ
Холодная вода Новосибирская область Горводоканал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Галинка
1 час
Вода и трубы в новости есть. Огня не хватает для полного комплекта.
280001480
1 час
Хорошо,что не 90е.... Просто надо ещё немного потерпеть. Ваш пупок
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Илона,34

Stanislav,39

Владимир,30

Анна,42

Максим,35

Руслан,52

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление