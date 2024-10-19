«Приходится опустошать полки в магазине»: часть жителей новосибирского села осталась без воды — она пропала 6 дней назад

В селе произошел прорыв магистрального водоснабжения Источник: читательница НГС Маргарита











В Новосибирской области часть жителей села Красноглинное осталась без холодной воды. О ситуации редакции рассказала читательница НГС Маргарита. По ее словам, водоснабжение отключили еще 14 октября.

— Сначала у нас прорвало трубу, отключили одну часть улицы. Воды не было у домов 35-40. А со вчерашнего дня…Во время ремонтных работ ковш повредил трубу и отключили вторую половину улицы, — сообщила Маргарита. — Сейчас воды нет у всего квартала, это около 70 домов.

Отключение водоснабжения произошло на улице Кирзаводска Источник: читательница НГС

Сибирячка уточнила, что отключение водоснабжения произошло на улице Кирзаводская. Из-за отсутствия холодной воды у части жителей также пропала горячая— ее нагревают с помощью газа. О ситуации в селе также заявляли в соцсетях — на одно из сообщений ответили в местной администрации.

— В селе Красноглинное по улице Кирзаводская, ориентир — дом 26, произошел прорыв магистрального водоснабжения МУП Горводоканал, диаметр 500, — сообщили администрации Новосибирского района.

Специалисты отреагировали на пост в паблике «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте» 17 октября. Со ссылкой на администрацию Толмачевского сельсовета они сообщили, что в МУП «Горводоканал» направлено письмо с просьбой предоставить работников для устранения аварии.

Уточняется, что администрация также потребовала «оказать своевременную доставку холодного водоснабжения абонентам» предприятия, проживающим на территории сельсовета. Вместе с тем Маргарита заявляет, что подвоз воды в селе был организован три раза.

Сибирячка утверждает, что местные жители покупают воду в магазинах Источник: читательница НГС

— Многие в это время находятся на работе, а кто-то и вовсе не знал, где и во сколько будет машина с водой. Поэтому жителям приходится опустошать полки в магазине, закупаясь чистой водой, — заявила Маргарита. — Также жителям приходится для гигиенических нужд пользоваться водой из скважины — ржавой.

НГС попытался связаться с пресс-службой МУП «Горводоканал», но специалисты не ответили на звонок. Журналист направил запрос в администрацию Толмачевского сельсовета и муниципальное предприятие с просьбой прокомментировать ситуацию.