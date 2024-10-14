«Неизвестно, когда началось»: подвал дома в Новосибирске заливает кипятком — видео, как из жилья поднимается пар

По словам сибирячки, проблема появилась в доме по улице Саввы Кожевникова Источник: читательница НГС Анна











Подвал трехэтажного дома в Новосибирске топит кипятком. Об рассказала НГС местная жительница Анна — она прислала редакции видео помещения.

По ее словам, инцидент произошел в здании по улице Саввы Кожевникова, 4. Жители обнаружили проблему в воскресенье, 13 октября.

— В подвал нашего дома по улице Саввы Кожевникова, 4 хлещет кипяток со стороны теплосетевого колодца. Неизвестно, когда это началось и сколько времени уже прошло, — сообщила сибирячка.

По словам Анны, жители связались с аварийной службой управляющей компании, и на место прибыл мастер. Затем заявку передали сотрудникам теплосетей — коммунальщики приехали вечером и откачали воду из колодца.

— Течь перестало, но только на время, до момента, пока колодец не наполнился водой. На утро 14 октября наблюдаем снова хлещущий кипяток из стены фундамента, — заявила Анна. — Отопление присутствует. Если бы отключили тот участок системы, где есть протечка в трубе, нас бы перестало топить.

Женщина прислала редакции видео, снятые в здании Источник: читательница НГС Анна

Жительница Новосибирска прислала редакции видео, снятые в здании. На кадрах можно заметить пар, который поднимается из жилья. На следующем видео — подвал, залитый водой.

— Вчера у нас откачивали воду из колодцев. Теперь со стороны колодца, где трубы отопления уходят к нам в дом, течет снова вода. Слышно как звучит, — говорит автор видео. — На полу воды набралось, дальше она куда-то под фундамент утекает. Никто отопление не отключал.

В пресс-службе СГК объяснили НГС, что специалисты выявили дефект на теплосети. На завтра коммунальщики запланировали работы по его устранению.

— Течь воды по каналу в подвал дома по улице Саввы Кожевникова, 4 связана с тем, что вход в подвал не герметичен. Ранее уже выдавали предписание УК о герметизации, но, к сожалению, эти мероприятия пока так и не были проведены, — заявили в организации.

НГС обратился в управляющую компанию с просьбой прокомментировать данные.