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Происшествия «Неизвестно, когда началось»: подвал дома в Новосибирске заливает кипятком — видео, как из жилья поднимается пар

«Неизвестно, когда началось»: подвал дома в Новосибирске заливает кипятком — видео, как из жилья поднимается пар

В СГК объяснили, что произошло на участке

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6 комментариев

По словам сибирячки, проблема появилась в доме по улице Саввы Кожевникова

Подвал трехэтажного дома в Новосибирске топит кипятком. Об рассказала НГС местная жительница Анна — она прислала редакции видео помещения.

По ее словам, инцидент произошел в здании по улице Саввы Кожевникова, 4. Жители обнаружили проблему в воскресенье, 13 октября.

— В подвал нашего дома по улице Саввы Кожевникова, 4 хлещет кипяток со стороны теплосетевого колодца. Неизвестно, когда это началось и сколько времени уже прошло, — сообщила сибирячка.

По словам Анны, жители связались с аварийной службой управляющей компании, и на место прибыл мастер. Затем заявку передали сотрудникам теплосетей — коммунальщики приехали вечером и откачали воду из колодца.

— Течь перестало, но только на время, до момента, пока колодец не наполнился водой. На утро 14 октября наблюдаем снова хлещущий кипяток из стены фундамента, — заявила Анна. — Отопление присутствует. Если бы отключили тот участок системы, где есть протечка в трубе, нас бы перестало топить.

Женщина прислала редакции видео, снятые в здании

Жительница Новосибирска прислала редакции видео, снятые в здании. На кадрах можно заметить пар, который поднимается из жилья. На следующем видео — подвал, залитый водой.

— Вчера у нас откачивали воду из колодцев. Теперь со стороны колодца, где трубы отопления уходят к нам в дом, течет снова вода. Слышно как звучит, — говорит автор видео. — На полу воды набралось, дальше она куда-то под фундамент утекает. Никто отопление не отключал.

В пресс-службе СГК объяснили НГС, что специалисты выявили дефект на теплосети. На завтра коммунальщики запланировали работы по его устранению.

— Течь воды по каналу в подвал дома по улице Саввы Кожевникова, 4 связана с тем, что вход в подвал не герметичен. Ранее уже выдавали предписание УК о герметизации, но, к сожалению, эти мероприятия пока так и не были проведены, — заявили в организации.

НГС обратился в управляющую компанию с просьбой прокомментировать данные.

В начале октября в Новосибирске в здании на улице Свердлова прорвало трубу с кипятком. В нем располагается уникальный музей «Сибирская береста»

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Комментарии
6
VCN
48 минут
Кожевникова 2 сносят, Кожевникова 4 кипятком топят. Совпадение?
267039456
16 минут
Как там пел Муслим Магомаев: - "Кто знает, может это лишь начало, Всего того, что будет впереди......."
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