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Происшествия «Не рассчитал силу»: в новосибирской школе одноклассник ударил девочку о стену — видео потасовки

«Не рассчитал силу»: в новосибирской школе одноклассник ударил девочку о стену — видео потасовки

Следователи проводят проверку

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8 комментариев

Потасовка произошла в школьном коридоре

В школе Новосибирского района мальчик толкнул одноклассницу в стену. В результате девочка ударилась головой и получила черепно-мозговую травму.

Об этом сообщили в группе «Межрегиональный центр по делам детей» во «ВКонтакте»:

— Поступило обращение родителей девочки. Они сообщили, что еще в сентябре один из одноклассников толкнул девочку об стену, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Они добавили, что до сих пор ответственность за произошедшее в школе никто не понес, а мальчик, скорее всего, избежит наказания, поскольку он несовершеннолетний. Родители парня уверяют, что именно девочка нанесла ему телесные повреждения.

Правозащитники обратились в правоохранительные органы, а также помогают семье пострадавшей девочки.

Девочку толкнули в стену

— Родители хотят, чтобы должностные лица образовательного учреждения понесли ответственность за происходящее в школе, а также семья обидчика, — рассказали НГС в Межрегиональном центре по делам детей.

В группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео с потасовкой. На кадрах видно, как мальчик в процессе игры толкает девочку в стену, та ударяется.

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в полицию, Следственный комитет и в прокуратуру. В МВД ответили, что дело находится в ведении СК.

— Следственными органами по данному факту проводится проверка. Процессуальное решение еще не принято, — отметили в СУ СКР по Новосибирской области.

Также мы дозвонились в школу, где произошел инцидент. И.о. директора отметила, что недосмотревший учитель наказан.

— В сентябре произошел случай, но драки не было. Просто мальчик не рассчитал силу и толкнул девочку. Девочка ударилась плечом, но получила черепно-мозговую травму, со слов родителей, потому что справку мы не видели, справку в образовательное учреждение никто не предоставил. Родители обратились в следственный отдел и в прокуратуру, проверка в школе проведена, ведется сейчас работа, — рассказала и. о. директора.

По словам руководителя школы, родители сообщили, что сейчас идет следствие.

Ранее НГС писал о том, что школьник ушел на больничный после потасовки с другом. В новосибирскую школу вызвали скорую после детской игры.

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Школа Конфликт Травма Драка Новосибирский район
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Комментарии
9
Жук
10 минут
Петя пнул ботинком Нину
Grape Reflection 🍇
3 минуты
Насмотрелся на родителей. А может на "разговорах о важном" проходили семейную жизнь
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