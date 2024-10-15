«Кинул на прогиб»: школьник ушел на больничный после потасовки с другом

Мальчик сейчас находится на больничном Источник: «Новосибирск в эфире» / Telegram











В Новосибирске пострадал ученик пятого класса — мальчик из параллели кинул его «на прогиб». Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск в эфире».

— У школы сломали ребро ребенку. Со слов очевидцев, виновник сначала кинул рюкзак школьника в кусты, а потом кинул на прогиб и локтем ударил по ребру, — говорится в сообщении канала.

Корреспондент НГС связался с директором школы. Она подтвердила факт инцидента, но отметила, что ребро у мальчика не сломано. Также она заявила, что конфликта и вовсе не было — дети просто играли.

— Диагноз — ушиб грудной клетки. Это произошло вчера после уроков — мальчики резвились на газоне. Рядом находились педагоги. Буквально через несколько минут на место приехала скорая, — объяснила директор.

Директор добавила, что мальчики — друзья. Они пятиклассники — учатся в параллельных классах. Пострадавший ребёнок сейчас находится на больничном.

— Тем не менее, по данному факту сейчас работает отдел педагогической работы, проводится педагогическое расследование. Назначено время с психологами и социальными педагогами, куда приглашены родители обоих детей. Важно, чтобы такие ситуации впредь не повторялись, — заключила директор.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали уточнить информацию по инциденту.