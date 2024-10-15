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Происшествия «Кинул на прогиб»: школьник ушел на больничный после потасовки с другом

«Кинул на прогиб»: школьник ушел на больничный после потасовки с другом

В новосибирскую школу вызвали скорую после детской игры

1 458
16 комментариев

Мальчик сейчас находится на больничном

В Новосибирске пострадал ученик пятого класса — мальчик из параллели кинул его «на прогиб». Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск в эфире».

— У школы сломали ребро ребенку. Со слов очевидцев, виновник сначала кинул рюкзак школьника в кусты, а потом кинул на прогиб и локтем ударил по ребру, — говорится в сообщении канала.

Корреспондент НГС связался с директором школы. Она подтвердила факт инцидента, но отметила, что ребро у мальчика не сломано. Также она заявила, что конфликта и вовсе не было — дети просто играли.

— Диагноз — ушиб грудной клетки. Это произошло вчера после уроков — мальчики резвились на газоне. Рядом находились педагоги. Буквально через несколько минут на место приехала скорая, — объяснила директор.

Директор добавила, что мальчики — друзья. Они пятиклассники — учатся в параллельных классах. Пострадавший ребёнок сейчас находится на больничном.

— Тем не менее, по данному факту сейчас работает отдел педагогической работы, проводится педагогическое расследование. Назначено время с психологами и социальными педагогами, куда приглашены родители обоих детей. Важно, чтобы такие ситуации впредь не повторялись, — заключила директор.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали уточнить информацию по инциденту.

Ранее НГС писал о том, как между родителями и новосибирской школой произошёл конфликт из-за закрытой калитки.

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Комментарии
16
Татьяна 53
28 минут
Наверное, организуют обучение на дому пострадавшему ребёнку, всё -таки дело было у школы
Fandorin54
21 минута
Прям по ответам директора видно, как сжалось кольцо всевластия, сейчас начнутся показательные беседы с педагогами, а педагогов обяжут еще с родителями и учениками проф.беседы проводить.
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