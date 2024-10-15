Тело погибшей туристки из Бердска эвакуировали спасатели — где находятся выжившие участники похода на Алтае

Выживших туристов эвакуировали до села Акташ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Республике Алтай завершили спасательную операцию, организованную после того, как группа туристов попала под камнепад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Специалисты МЧС России эвакуировали выживших участников тургруппы, а также тело погибшей девушки до населенного пункта Акташ. Молодого человека вертолетом санавиации доставили в больницу, — сказано в сообщении.

В официальном телеграм-канале МЧС России опубликовали видео с одним из сотрудников ведомства. Он рассказал, что 14 октября специалистам поступили данные о происшествии с группой туристов — они шли маршрутом, проходящим через перевал «Большая Беленькая».

— В ходе проведенной поисково-спасательной операции в республиканскую больницу с помощью использования санитарной авиации был доставлен один пострадавший с возможным переломом конечности. Также один пострадавший был спущен в населенный пункт Акташ группой самих туристов, — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, сейчас туристам ничего не угрожает.

Известно, что после происшествия следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, организованная группа туристов из числа студентов НГУ попала под камнепад. В результате на месте погибла 18-летняя жительница Бердска, еще двое ее товарищей получили травмы. Как сообщал НГС, речь идет о студентах из Перми и Иркутской области.