НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

зап.

 759мм 60%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49

После гибели туристки на Алтае возбуждено дело

«Чижик» теснит супермаркеты
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Мебель за 29 миллионов
«Маленькая свадьба» за 2 млн
Грузовики на тротуарах
Новости в Telegram
Происшествия Гибель туристки под камнепадом Тело погибшей туристки из Бердска эвакуировали спасатели — где находятся выжившие участники похода на Алтае

Тело погибшей туристки из Бердска эвакуировали спасатели — где находятся выжившие участники похода на Алтае

Группа туристов попала под камнепад

745
2 комментария

Выживших туристов эвакуировали до села Акташ

В Республике Алтай завершили спасательную операцию, организованную после того, как группа туристов попала под камнепад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Специалисты МЧС России эвакуировали выживших участников тургруппы, а также тело погибшей девушки до населенного пункта Акташ. Молодого человека вертолетом санавиации доставили в больницу, — сказано в сообщении.

В официальном телеграм-канале МЧС России опубликовали видео с одним из сотрудников ведомства. Он рассказал, что 14 октября специалистам поступили данные о происшествии с группой туристов — они шли маршрутом, проходящим через перевал «Большая Беленькая».

— В ходе проведенной поисково-спасательной операции в республиканскую больницу с помощью использования санитарной авиации был доставлен один пострадавший с возможным переломом конечности. Также один пострадавший был спущен в населенный пункт Акташ группой самих туристов, — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, сейчас туристам ничего не угрожает.

Известно, что после происшествия следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, организованная группа туристов из числа студентов НГУ попала под камнепад. В результате на месте погибла 18-летняя жительница Бердска, еще двое ее товарищей получили травмы. Как сообщал НГС, речь идет о студентах из Перми и Иркутской области.

Все, что известно о трагедии, мы собрали в отдельном сюжете. НГС также опубликовали рассказы родных и знакомых о пострадавших, а также свидетельства тех, кто их спасал.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Алтай МЧС Туристы Камнепад
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 минуты
Целый день из пустого в порожнее.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
5 минут
Давайте о каждом шаге писать, новосибирцы обожают такое чтиво.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Мята,42

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Артур,44

Артём,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление