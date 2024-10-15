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Происшествия Трое россиян вышли на лодке в море и потерялись. Их нашли спустя два месяца, выжил один: видео

Трое россиян вышли на лодке в море и потерялись. Их нашли спустя два месяца, выжил один: видео

Мужчина в тяжелом состоянии

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7 комментариев

Видео спасения

В Охотском море обнаружили лодку с людьми, пропавшими больше двух месяцев назад. Из трех человек, в числе которых был ребенок, выжил только один.

Судно вышло в море еще 9 августа и направилось от мыса Перовского Хабаровского края в сторону города Оха Сахалинской области. Как сообщает телеграм-канал Baza, в путешествие отправились два брата 49 и 46 лет, а также 15-летний сын одного из них. С собой у них была теплая одежда, спасательные жилеты, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Прибыть в назначенное место путешественники должны были через несколько часов, однако даже трое суток спустя они не вышли на связь. Около месяца спасатели искали лодку, пролетая над Охотским морем на вертолетах, но катамаран не был найден. Предположительно, в пути команду застал сильный шторм.

Лишь 14 октября в 23 километрах от берегов Камчатки лодку обнаружили местные рыбаки. Выживший, 46-летний Михаил, находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, он похудел на 50 килограммов, сохранил тела своих близких и не поверил своим глазам, когда увидел приблизившееся судно. Его название — «Ангел».

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры подтвердили информацию о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

ПО ТЕМЕ
Охотское море Пропали Поиск Камчатка Рыбаки
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Комментарии
7
Bream
6 минут
бе з мо з гов
трям-брям
22 минуты
Слабоумие и отвага. Больше сказать нечего.
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