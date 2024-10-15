Трое россиян вышли на лодке в море и потерялись. Их нашли спустя два месяца, выжил один: видео

Видео спасения Источник: Kamchatka_life.ru / T.me

В Охотском море обнаружили лодку с людьми, пропавшими больше двух месяцев назад. Из трех человек, в числе которых был ребенок, выжил только один.

Судно вышло в море еще 9 августа и направилось от мыса Перовского Хабаровского края в сторону города Оха Сахалинской области. Как сообщает телеграм-канал Baza, в путешествие отправились два брата 49 и 46 лет, а также 15-летний сын одного из них. С собой у них была теплая одежда, спасательные жилеты, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Прибыть в назначенное место путешественники должны были через несколько часов, однако даже трое суток спустя они не вышли на связь. Около месяца спасатели искали лодку, пролетая над Охотским морем на вертолетах, но катамаран не был найден. Предположительно, в пути команду застал сильный шторм.

Лишь 14 октября в 23 километрах от берегов Камчатки лодку обнаружили местные рыбаки. Выживший, 46-летний Михаил, находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, он похудел на 50 килограммов, сохранил тела своих близких и не поверил своим глазам, когда увидел приблизившееся судно. Его название — «Ангел».