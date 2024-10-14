На Советской оградили дорогу у пешеходного перехода — там поднялся пар. Видео

Судя по кадрам, на месте находятся рабочие Источник: читательница НГС











Днем 14 октября в центре Новосибирска над дорогой поднялся пар. Видео происшествия поделилась с редакцией читательница НГС.

В центре города над дорогой поднялся пар Источник: читательница НГС

По словам сибирячки, инцидент случился на улице Советской. На кадрах видно пешеходный переход, на котором стоят люди. В районе него ограждена дорога — на участке идет пар. Судя по видео, на месте находятся сотрудники СГК.

НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой сообщить, что произошло на участке. На портале «Мой Новосибирск» сказано, что утром 14 октября в центре Новосибирска произошло плановое отключение тепла и горячей воды. Оно коснулось зданий по улицам Вокзальная магистраль, Советская и других.

14 октября в центре города произошло плановое отключение тепла и горячей воды Источник: map.novo-sibirsk











14 октября на левом берегу Новосибирска произошло массовое отключение отопления и горячей воды. НГС собрал жалобы и узнал, где нет тепла.