На Советской оградили дорогу у пешеходного перехода — там поднялся пар. Видео

Днем 14 октября в центре Новосибирска над дорогой поднялся пар. Видео происшествия поделилась с редакцией читательница НГС.
По словам сибирячки, инцидент случился на улице Советской. На кадрах видно пешеходный переход, на котором стоят люди. В районе него ограждена дорога — на участке идет пар. Судя по видео, на месте находятся сотрудники СГК.
НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой сообщить, что произошло на участке. На портале «Мой Новосибирск» сказано, что утром 14 октября в центре Новосибирска произошло плановое отключение тепла и горячей воды. Оно коснулось зданий по улицам Вокзальная магистраль, Советская и других.
14 октября на левом берегу Новосибирска произошло массовое отключение отопления и горячей воды. НГС собрал жалобы и узнал, где нет тепла.
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— На перекрестке Советская — Вокзальная магистраль идет замена секционной задвижки в тепловой камере. Неотложные работы запланированы сегодня до 22:00 часов, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.