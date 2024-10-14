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Происшествия На Советской оградили дорогу у пешеходного перехода — там поднялся пар. Видео

На Советской оградили дорогу у пешеходного перехода — там поднялся пар. Видео

Судя по кадрам, на месте находятся сотрудники СГК

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9 комментариев

Судя по кадрам, на месте находятся рабочие

Днем 14 октября в центре Новосибирска над дорогой поднялся пар. Видео происшествия поделилась с редакцией читательница НГС.

В центре города над дорогой поднялся пар

По словам сибирячки, инцидент случился на улице Советской. На кадрах видно пешеходный переход, на котором стоят люди. В районе него ограждена дорога — на участке идет пар. Судя по видео, на месте находятся сотрудники СГК.

НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой сообщить, что произошло на участке. На портале «Мой Новосибирск» сказано, что утром 14 октября в центре Новосибирска произошло плановое отключение тепла и горячей воды. Оно коснулось зданий по улицам Вокзальная магистраль, Советская и других.

14 октября в центре города произошло плановое отключение тепла и горячей воды

14 октября на левом берегу Новосибирска произошло массовое отключение отопления и горячей воды. НГС собрал жалобы и узнал, где нет тепла.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено.

— На перекрестке Советская — Вокзальная магистраль идет замена секционной задвижки в тепловой камере. Неотложные работы запланированы сегодня до 22:00 часов, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.

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Комментарии
9
Татьяна 53
44 минуты
Скоро будет карта, где есть тепло, таких домов будет в разы меньше.
С левого берега
25 минут
Запасайтесь обогревателями пока все не побежали за ними. Больше ничего посоветовать не могу.
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