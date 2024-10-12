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Происшествия Ехал со спущенным колесом: новосибирец час гнался за лихачом после ДТП на левом берегу

Ехал со спущенным колесом: новосибирец час гнался за лихачом после ДТП на левом берегу

В Новосибирске задержали 17-летнего водителя во время погони

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14 комментариев

Водитель кроссовера без госномеров скрывался с места ДТП

Днем 12 октября около ТЦ «Горский» в Новосибирске произошло ДТП, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Напротив торгового центра автомобиль Kia Rio въехал в дорожное ограждение. Спровоцировал же ДТП, по данным очевидцев, автомобиль Toyota RAV4 без госномеров, после чего попытался скрыться с места аварии на спущенном колесе.

— Я стоял на светофоре, услышал удар и увидел, как Kia отлетела в столб дорожного знака. Машина подлетела так, что я даже увидел госномер. Повернув направо и быстро придя в себя, я еще и сам ушел от ДТП, посмотрел по сторонам и увидел, что Kia уже стоит. Я не понимал, что произошло, но увидел две машины. И смотрю, как RAV4 через красный сигнал светофора поворачивает на улицу Новогоднюю. Ну и дальше пошла погоня, — рассказал редакции НГС очевидец Александр, который погнался за нарушителем.

По его словам, сначала он догнал водителя кроссовера на улице Новогодней и перекрыл тому дорогу. Нарушитель попросил помочь ему развернуться, но объехал преследователя и отправился в сторону «Сан-Сити». После этого небезразличный новосибирец нагнал нарушителя у светофора на Немировича-Данченко и снова перекрыл ему движение, но тот снова смог уехать, на этот раз в сторону Бугринского моста.

— Я еду 120 за ним, а он, на минуточку, на автомобиле с пробитым колесом просто на диске едет. То есть он где-то примерно скоростью 140 км/ч шел, — рассказывает очевидец.

После этого мужчина смог дозвониться до ГАИ, сотрудники которой объявили план «Перехват». Очевидец помог им поймать нарушителя у разъезда Иня. По его словам, погоня длилась около часа.

— В ходе плана «Перехват» автомобиль Toyota RAV4 был остановлен в районе разъезда Иня, за рулем оказался несовершеннолетний водитель — юноша 17 лет, — сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

В отношении водителя составили административные материалы: «Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС», «Управление ТС без государственных регистрационных знаков» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС».

Как сообщили редакции НГС в Госавтоинспекции, водитель автомобиля Kia Rio — 52-летняя женщина — в результате аварии получила травмы. На месте работал экипаж скорой помощи.

Ранее сотрудники полиции пустились в погоню за лихачом на каршеринге на Красном проспекте.

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Комментарии
14
282558467
28 минут
Он просто не понимал что от него хотят. Мальчик просто по полям ездил и на дорогу не выезжал. Это не машина это спорт инвентарь. Так ему по рукам ударили и он в кию врезался.
Почётный гражданин Левосибирска
33 минуты
Ух, ты! Классная сказочка - 140 на спущенном колесе. А, погонщик-то сам хорош, разрешенную в городе скорость в два (местами в три) раза превысил. Под лишение прав попал.
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