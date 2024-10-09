«Хонда» сбила пешехода рядом с с остановкой на Петухова в Новосибирске — на место выезжала реанимация

ДТП произошло около остановки «Завод ЖБИ-1» Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»











Вечером 9 октября на левом берегу на улице Петухова водитель автомобиля Honda Fit Shuttle сбил пешехода на дороге. Видео опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Редакции НГС очевидцы рассказали, что авария произошла около остановки «Завод ЖБИ-1». Один из них отметил, что около 20:30 на место происшествия уже приехала реанимация. Информации о состоянии пешехода пока нет.

Подписчики Telegram-канала «АСТ-54 Black» отмечают, что в этом месте на улице Петухова не в первый раз происходит авария. Некоторые связывают это со слабой освещенностью пешеходного перехода у остановки.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД за комментарием.