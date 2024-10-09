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Происшествия «Хонда» сбила пешехода рядом с с остановкой на Петухова в Новосибирске — на место выезжала реанимация

«Хонда» сбила пешехода рядом с с остановкой на Петухова в Новосибирске — на место выезжала реанимация

Информация о состоянии пешехода пока не поступала

410
2 комментария

ДТП произошло около остановки «Завод ЖБИ-1»

Вечером 9 октября на левом берегу на улице Петухова водитель автомобиля Honda Fit Shuttle сбил пешехода на дороге. Видео опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Редакции НГС очевидцы рассказали, что авария произошла около остановки «Завод ЖБИ-1». Один из них отметил, что около 20:30 на место происшествия уже приехала реанимация. Информации о состоянии пешехода пока нет.

Подписчики Telegram-канала «АСТ-54 Black» отмечают, что в этом месте на улице Петухова не в первый раз происходит авария. Некоторые связывают это со слабой освещенностью пешеходного перехода у остановки.

Если вы знаете пострадавшего, вам известно, в каком он состоянии, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального МВД за комментарием.

Ранее в Новосибирске под колесами мусоровоза погибла женщина.

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Комментарии
3
Гость
11 минут
Слабая освещенность должна компенсироваться фарами
Гость
6 минут
Honda не могла сбить, сбил водитель хонды 🤦‍♂️
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