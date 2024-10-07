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Происшествия «Угрожали убийством»: новосибирцы заявили о мальчике, которого затащили в машину — конфликтом заинтересовался Бастрыкин

«Угрожали убийством»: новосибирцы заявили о мальчике, которого затащили в машину — конфликтом заинтересовался Бастрыкин

Глава СК поручил завести уголовное дело

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6 комментариев

Информация о происшествии появилась в соцсетях 7 октября

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщения о новосибирском школьнике, которого якобы затащили в машину. Об этом заявили в пресс-службе ведомства 7 октября.

— В соцмедиа сообщается, что в Новосибирской области мигранты из-за конфликта с подростком, отец которого находится в зоне СВО, насильно поместили мальчика в автомобиль и угрожали убийством, — сказано в сообщении.

Уточняется, что следователи проводят процессуальную проверку (ст. 126 УК РФ — похищение человека). Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирских следователей возбудить уголовное дело и предоставить доклад.

Кроме того, по публикации о похищении подростка проверку организовала прокуратура. Как объяснили в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудниками будет дана оценка исполнения учебным заведением законодательства об образовании.

Информация о происшествии появилась в соцсетях 7 октября — в Сети разместили видеообращение матери мальчика. В сообщении заявлялось, что за день до инцидента между школьником и другим подростком случился конфликт — в результате родные второго мальчика якобы посадили парня в автомобиль.

Отмечалось, что мать подростка написала заявление в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— По результатам проведенной проверки, вынесено постановление, утвержденное надзорным органом. В настоящее время все материалы переданы в следственные органы, — сообщили в ведомстве НГС.

Весной в Новосибирской области поступило заявление, что на улице похитили парня и девушку. Инцидент произошел в Искитимском районе.

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Комментарии
6
Гость
42 минуты
"мать подростка написала заявление в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела." Пока начальников таких вот отделений не будут выгонять с позором по статье, так и будет "не мешайте работать, приходите, когда убьют"
Гость
1 час
Почему что-то заработало должен приказать Бастрыкин? Нужно реформировать всю систему
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