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Происшествия Силой запихнули в машину: в Сети расходится сообщение о похищении новосибирского мальчика

Силой запихнули в машину: в Сети расходится сообщение о похищении новосибирского мальчика

Ситуацией заинтересовались следователи

1 891
6 комментариев

Следователи организовали проверку из-за видеообращения о происшествии

В Новосибирской области заявили о школьнике, которого якобы затащили в машину после конфликта с другим ребенком. Информация об этом начала распространяться в соцсетях в понедельник, 7 октября. В Сети разместили видеообращение матери подростка.

Уточняется, что инцидент мог произойти в середине сентября в одном из поселков Коченевского района. За день до этого между школьником и другим подростком случился конфликт.

В результате родные второго мальчика якобы посадили юного сибиряка в автомобиль. Автор сообщения заявляет, что в адрес подростка прозвучали угрозы убийством.

Уточняется, что мать парня написала заявление в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой подтвердить данные о ситуации. На момент публикации в ведомстве не предоставили комментарий.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС сообщили, что по опубликованному в соцмедиа видеообращению сибирячки следователи организовали проверку. Ее начали по статье 126 УК РФ — похищение человека.

Если вам известны обстоятельства инцидента, вы знакомы с участниками конфликта, свяжитесь с редакцией НГС

Звоните8-923-157-00-00
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В конце августа на Алтае осудили мужчину по делу о похищении ребенка. Сибиряк убедил пойти с ним мальчика, пообещав телефон.

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Комментарии
6
Гость
53 минуты
Прозвучали угрозы убийства? Заявление в прокуратуру надо идти писать.
Гость
32 минуты
Сейчас мальчик где? Сколько и где удерживали мальчика? Че вы так пишите то?!
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