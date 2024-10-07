Силой запихнули в машину: в Сети расходится сообщение о похищении новосибирского мальчика

Следователи организовали проверку из-за видеообращения о происшествии Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В Новосибирской области заявили о школьнике, которого якобы затащили в машину после конфликта с другим ребенком. Информация об этом начала распространяться в соцсетях в понедельник, 7 октября. В Сети разместили видеообращение матери подростка.

Уточняется, что инцидент мог произойти в середине сентября в одном из поселков Коченевского района. За день до этого между школьником и другим подростком случился конфликт.

В результате родные второго мальчика якобы посадили юного сибиряка в автомобиль. Автор сообщения заявляет, что в адрес подростка прозвучали угрозы убийством.

Уточняется, что мать парня написала заявление в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой подтвердить данные о ситуации. На момент публикации в ведомстве не предоставили комментарий.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС сообщили, что по опубликованному в соцмедиа видеообращению сибирячки следователи организовали проверку. Ее начали по статье 126 УК РФ — похищение человека.