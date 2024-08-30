Обещал подарить телефон: сибиряк похитил 9-летнего мальчика на Алтае — он удерживал ребенка сутки

Сибиряку вынесли приговор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Республике Алтай осудили мужчину по делу о похищении ребенка. Сибиряк убедил пойти с ним мальчика, пообещав телефон, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел летом прошлого года в поселке Дубровка Майминского района. В суде установлено, что Мужчина под предлогом поиска сотового телефона убедил пойти с ним 9-летнего мальчика. Он, как сообщили в надзорном ведомстве, обещал подарить найденное устройство.

— После чего увез его и удерживал на протяжении суток, передвигаясь по территории Майминского и Чойского районов Республики Алтай, — сказано в сообщении.

В результате местонахождение похищенного ребенка и мужчины установили силовики. Мальчика вернули родителям, а фигуранта дела задержали.

Уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего уроженца Чемальского района по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

— В судебном заседании подсудимый вину не признал, — уточнили в надзорном ведомстве. — Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с подсудимого в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.