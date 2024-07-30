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Криминал «Заставили лечь в багажник»: двух новосибирцев обвинили в похищении братьев — за освобождение мать заплатила 20 тысяч

«Заставили лечь в багажник»: двух новосибирцев обвинили в похищении братьев — за освобождение мать заплатила 20 тысяч

Дело передали в суд

2 160
12 комментариев
Новосибирцы решили получить деньги, похитив двух парней

До суда дошло дело против двух 21-летних новосибирцев. Они, по версии следствия, похитили людей и устроили разбой. Нападения произошли еще 7 декабря 2022 года.

В прокуратуре Новосибирской области объяснили, что следствие установило, что вечером обвиняемые сговорились между собой и предложили знакомому встретиться с ними на парковке ТЦ «Плехановский», чтобы обсудить, как заработать денег. Мужчина на встречу пришел, где ему начали угрожать оружием и требовать вызвать еще и брата. Сибиряк родственнику позвонил, и его угрозами заставили лечь в багажник. Они приехали в ТРЦ «Мега», где в багажник заставили лечь и брата похищенного.

— Желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, обвиняемые потребовали от потерпевших 20 тысяч рублей. После чего мать потерпевших перевела указанную сумму на банковскую карту, находящуюся в пользовании одного из братьев. Под угрозой применения насилия потерпевшие сняли в банкомате указанную сумму и передали ее обвиняемым, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

Новосибирцев сейчас обвиняют по пп. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Дело будет рассматривать Кировский районный суд.

В июле в Новосибирске полицейскими предварительно установлено, что компания из 10 человек похитила парня в Железнодорожном районе и скрылась на трех автомобилях. Их задержали в Первомайском районе Новосибирска.

Выяснилось, что похищенному молодому человеку 20 лет. В субботу, 20 июля, в Новосибирске избрали меру пресечения фигурантам дела. Девять человек отправили под стражу до 18 сентября этого года, еще одного — несовершеннолетнего новосибирца — под домашний арест.

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Похищение Прокуратура Новосибирской области Суд Кировский районный суд
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Комментарии
12
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30 июля 2024, 10:12
Пойдут на сво, там покажут героизм и родина простит им эти 20 тыс.
Дед Митрич
30 июля 2024, 10:16
Мелкие вымогатели ныне пошли. Что такое 20 тыр? Эта сумма не стоит десятка лет тюрьмы. Тут, скорее всего, имеет место требование возврата долга.
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