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В пятиэтажке на Куприна загорелась квартира

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Происшествия «Со слов очевидцев, было застолье»: в пятиэтажке на Куприна загорелась квартира

«Со слов очевидцев, было застолье»: в пятиэтажке на Куприна загорелась квартира

По данным МЧС, эвакуацию в подъезде не проводили

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В жилом доме загорелась квартира на пятом этаже

Вечером 6 октября в Дзержинском районе произошел пожар. Данные об этом появились в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» — в нем опубликовали видео с места возгорания.

В сообщении сказано, что пожар случился в пятиэтажном доме по улице Куприна, 30. В здании загорелась квартира на пятом этаже.

Очевидцы сняли на видео место пожара

— Со слов очевидцев, в помещении было застолье, — сказано в сообщении.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожарные прибыли на место происшествия в 20:28. В комнате горели личные вещи, частично выгорел балкон — квартира полностью закопчена.

— На балконе 5 этажа стоял мужчина, была установлена трехколенная лестница. Пострадавшего эвакуировали. От госпитализации отказался, — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, эвакуацию в подъезде не проводили, задымление в доме было незначительным. Ликвидировать возгорание удалось в 21:32.

В ночь на 5 октября в Новосибирске произошел пожар. Возгорание случилось в квартире на Бориса Богаткова.

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