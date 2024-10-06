«Со слов очевидцев, было застолье»: в пятиэтажке на Куприна загорелась квартира

Вечером 6 октября в Дзержинском районе произошел пожар. Данные об этом появились в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» — в нем опубликовали видео с места возгорания.
В сообщении сказано, что пожар случился в пятиэтажном доме по улице Куприна, 30. В здании загорелась квартира на пятом этаже.
— Со слов очевидцев, в помещении было застолье, — сказано в сообщении.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожарные прибыли на место происшествия в 20:28. В комнате горели личные вещи, частично выгорел балкон — квартира полностью закопчена.
— На балконе 5 этажа стоял мужчина, была установлена трехколенная лестница. Пострадавшего эвакуировали. От госпитализации отказался, — сообщили в ведомстве.
По данным МЧС, эвакуацию в подъезде не проводили, задымление в доме было незначительным. Ликвидировать возгорание удалось в 21:32.
В ночь на 5 октября в Новосибирске произошел пожар. Возгорание случилось в квартире на Бориса Богаткова.